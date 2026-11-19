Una serata cruciale e attesissima quella del quinto Live Show, i talenti hanno presentato i propri inediti (disponibili, per Warner Music Italy, su tutte le piattaforme digitali dalla mezzanotte), al pubblico e a tutto il popolo di XF2026. Rivivi nei video le emozioni delle loro perfomance

Il momento agognato da tutti gli artisti guidati dai giudici Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi è finalmente giunto. I sette concorrenti del quinto Live Show di XF2026 hanno potuto presentare (emozionatissimi) sul palco dell'X Factor Arena, i loro brani originali (tutti i pezzi sono disponibili, per Warner Music Italy, su tutte le piattaforme digitali a partire dalla mezzanotte). A condurre le danze, la padrona di casa Giorgia che in puntata ha accolto Settembre , cantautore nato proprio nella famiglia di X Factor ( qui la diretta ).

Gli inediti di Xf2026



camilla della squadra di Paola Iezzi ha cantato “Solo Noi”

Il brano racconta un percorso di crescita personale profonda. È un invito a lasciarsi andare all'imprevedibilità della vita, abbandonando l'incessante bisogno di controllo.

Teo Bok della squadra di Francesco Gabbani ha proposto "Believe Me”

Ogni sezione del brano è una crescita costante, una montagna russa di cambi ritmici, che trasmette emozioni attraverso le parole del testo e una strumentazione accattivante.

Le Distanze della squadra di Irama hanno cantato “Missione di soccorso”

Tra sonorità elettroniche e synth, il brano nasce con l'impatto immediato di un pezzo che entra in testa al primo ascolto, ma la sua vera ambizione è diventare un richiamo alla collettività.



Alex Fontana della squadra di Jake La Furia ha presentato "Vivian"

Musicalmente, il brano svela un lato pop-rock del concorrente napoletano, capace di unire una melodia accessibile al racconto di una storia vera, cruda e trasgressiva.

Patrizia della squadra di Irama ha cantato “Riman”

Il pezzo racconta lo smarrimento che accompagna la crescita: quando tutto intorno cambia, diventa facile cedere alle voci esterne e ai propri stessi dubbi, che ripetono che non ce la farai.

I Mad-Dog della squadra di Paola Iezzi hanno cantato “Pericolosa”

Nelle strofe emerge l'anima più critica della band: un elenco tagliente di tutto ciò che rifiutano della società, dell'industria musicale e dello showbiz. I Mad-Dog rivendicano la loro identità di rock band atipica.

Giacomo Calò della squadra di Francesco Gabbani ha proposto “A un passo da”

Il brano racconta il terrore di sprofondare nell'abisso lasciato dall'assenza dell'altra persona, immaginando un'esistenza anestetizzata in cui si cerca l'illusione di poter vivere senza più provare dolore.