X Factor 2026, A un passo da è l'inedito di Giacomo Calò: testo e video
Nel quinto Live Show di XF2026 dedicato alla notte degli inediti, Giacomo Calò in squadra con Francesco Gabbani, presenta “A un passo da”. Testo e musica di Giuliano Sangiorgi. Produzione di Matteo Calza
“A un passo da” di Giacomo Calò è un'intensa ballad che esplora il profondo stato di sofferenza e il senso di vuoto che seguono la fine di una storia d'amore. Il testo, scritto da Giuliano Sangiorgi, è strutturato in due fasi distinte: la canzone si apre con un approccio più intimo e narrativo, racconta il terrore di sprofondare nell'abisso lasciato dall'assenza dell'altra persona, immaginando un'esistenza anestetizzata in cui si cerca l'illusione di poter vivere senza più provare dolore. Musicalmente, il pezzo segue un andamento in costante crescendo e, nella seconda parte, l'intensità melodica e l'interpretazione vocale di Giacomo aumentano verso il finale, rispecchiando l'impossibilità di reprimere i propri sentimenti. È in questa sezione che emerge l'immagine di un “viso senza lacrime”, un elemento che sembra contrastare con lo strazio della separazione ma che trova subito risposta nel verso “è un cielo che non sa più piovere”. La metafora è chiara: la sofferenza è stata così totalizzante da aver esaurito ogni lacrima.
Al centro del brano c'è anche il peso del giudizio esterno. Il protagonista sente addosso la colpa che il mondo intero gli attribuisce per il crollo della relazione. La sua conclusione, tuttavia, è un'amara presa di coscienza: l'unica vera colpevole è la natura stessa dell'amore, un sentimento che porta intrinsecamente con sé qualcosa di struggente oggettivo e ineluttabile. L'epilogo della canzone si trasforma in una disperata, seppur misurata, richiesta d'aiuto: il soggetto si rivolge metaforicamente al partner, pregandolo di non sparire del tutto e di esserci almeno nei momenti di maggiore bisogno. Non chiede di tornare vicino come un tempo, ma di rimanere, per l'appunto, a un passo. “A un passo da” è un ultimo, fragile compromesso tra la necessità di dirsi addio e il terrore di lasciarsi andare.
Il testo di "A un passo da”
A un passo dalle mie vertigini
Cerco ancora di non cadere
Nel vuoto d’aria e d’anima che c’è
Ma a un passo da te
E le tue lentiggini
Posso ancora immaginare
Come sarebbe andata senza me
Avresti dato un senso ai giorni che
Come tatuaggi appesi su di te
Senza più lacrime
Senza alcun dolore
Un viso senza lacrime non c’è
Non c’è
A un passo da me
E le mie abitudini
Faccio finta e sembra vero
Di averne avute cento senza te
Ma a un passo da te
E i tuoi dubbi inutili
E poi mi accorgo di esser solo
Quell’uomo senza pelle addosso a me
Avrei cercato un senso ai giorni che
Sarebbero volati verso te
Senza più lacrime
Senza alcun dolore
Ma un viso senza lacrime cos’è?
È un cielo che non sa più piovere
La terra dà la colpa solo a me
Solo a me, solo a me
Maledetto amore
Di tutto quello che di noi non c’è
Non dare poi la colpa proprio a me
Se son rimasto sempre accanto a te
Fanculo il mondo vada in cenere
Ma almeno se non puoi
Almeno se non vuoi
Almeno tu resta
A un passo da me
A un passo da me
A un passo da me
A un passo da me
A un passo da me
A un passo da me