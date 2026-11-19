“A un passo da” di Giacomo Calò è un'intensa ballad che esplora il profondo stato di sofferenza e il senso di vuoto che seguono la fine di una storia d'amore. Il testo, scritto da Giuliano Sangiorgi, è strutturato in due fasi distinte: la canzone si apre con un approccio più intimo e narrativo, racconta il terrore di sprofondare nell'abisso lasciato dall'assenza dell'altra persona, immaginando un'esistenza anestetizzata in cui si cerca l'illusione di poter vivere senza più provare dolore. Musicalmente, il pezzo segue un andamento in costante crescendo e, nella seconda parte, l'intensità melodica e l'interpretazione vocale di Giacomo aumentano verso il finale, rispecchiando l'impossibilità di reprimere i propri sentimenti. È in questa sezione che emerge l'immagine di un “viso senza lacrime”, un elemento che sembra contrastare con lo strazio della separazione ma che trova subito risposta nel verso “è un cielo che non sa più piovere”. La metafora è chiara: la sofferenza è stata così totalizzante da aver esaurito ogni lacrima.



Al centro del brano c'è anche il peso del giudizio esterno. Il protagonista sente addosso la colpa che il mondo intero gli attribuisce per il crollo della relazione. La sua conclusione, tuttavia, è un'amara presa di coscienza: l'unica vera colpevole è la natura stessa dell'amore, un sentimento che porta intrinsecamente con sé qualcosa di struggente oggettivo e ineluttabile. L'epilogo della canzone si trasforma in una disperata, seppur misurata, richiesta d'aiuto: il soggetto si rivolge metaforicamente al partner, pregandolo di non sparire del tutto e di esserci almeno nei momenti di maggiore bisogno. Non chiede di tornare vicino come un tempo, ma di rimanere, per l'appunto, a un passo. “A un passo da” è un ultimo, fragile compromesso tra la necessità di dirsi addio e il terrore di lasciarsi andare.