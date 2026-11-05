Francesco Gabbani a X Factor 2026: “Se ti fermi al primo no è finita”

Dalla seconda stagione nei panni di giudice, ai festeggiamenti per il decennale del suo iconico Occidentali’s Karma, Francesco Gabbani si racconta davanti ai microfoni di Sky Tg24 svelando, tra l'altro, una passione finora nascosta. E alle aspiranti popstar di XF2026 l’invito a non mollare: “A volte un no è un test per capire quanto credi in quello che fai. Mai fermarsi al primo, perseverare sempre”.