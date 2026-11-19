“Pericolosa” è l'inedito dei Mad-Dog, un manifesto brit rock che porta l'urgenza della band di Sassari (composta da Renato Marchisio, voce e chitarra, 17 anni; Davide Dore, basso, 18 anni; Jacopo Sale, batteria, 21 anni; Luca Pintus, chitarra, 20 anni) direttamente sul palco. L'intero brano si regge su un forte e voluto dualismo strutturale e concettuale tra le strofe e il ritornello. Nelle strofe emerge l'anima più critica della band: un elenco tagliente di tutto ciò che rifiutano della società, dell'industria musicale e dello showbiz. I Mad-Dog prendono nettamente le distanze dallo stereotipo del rocker maledetto e oltraggioso, rivendicando la loro identità di rock band atipica. Questa scelta di rottura si completa nell'esplosione del ritornello, dove, quasi per provocazione, arrivano frasi d'amore volutamente cliché, al limite del ridicolo. È una mossa consapevole per trasmettere un senso di purezza e di disarmante spontaneità, accarezzando quasi un immaginario da boy band, ma suonato con i distorsori accesi. A livello sonoro, le chitarre guardano all'indie rock e al garage di inizio millennio: c'è tutta la tradizione brit, per poi spalancarsi in un ritornello dal respiro marcatamente pop. “Pericolosa” è la rappresentazione più sincera dei Mad-Dog, un biglietto da visita di pura energia rock da “facce pulite”, ed è esattamente il pezzo che, secondo la band, il pubblico da quando li ha conosciuti a X Factor si aspettava.