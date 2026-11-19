X Factor 2026, Pericolosa è l'inedito dei Mad-Dog
Nel quinto Live Show di XF2026 dedicato alla notte degli inediti, la band in squadra con Paola Iezzi, presenta "Pericolosa". Testo Mad-Dog (Renato Marchisio, Davide Dore, Jacopo Sale, Luca Pintus), Andrea Bonomo e Diego Caterbetti (Naska). Musica: Giordano Colombo, Andrea Bonomo, Diego Caterbetti (Naska). Produzione di Giordano Colombo
“Pericolosa” è l'inedito dei Mad-Dog, un manifesto brit rock che porta l'urgenza della band di Sassari (composta da Renato Marchisio, voce e chitarra, 17 anni; Davide Dore, basso, 18 anni; Jacopo Sale, batteria, 21 anni; Luca Pintus, chitarra, 20 anni) direttamente sul palco. L'intero brano si regge su un forte e voluto dualismo strutturale e concettuale tra le strofe e il ritornello. Nelle strofe emerge l'anima più critica della band: un elenco tagliente di tutto ciò che rifiutano della società, dell'industria musicale e dello showbiz. I Mad-Dog prendono nettamente le distanze dallo stereotipo del rocker maledetto e oltraggioso, rivendicando la loro identità di rock band atipica. Questa scelta di rottura si completa nell'esplosione del ritornello, dove, quasi per provocazione, arrivano frasi d'amore volutamente cliché, al limite del ridicolo. È una mossa consapevole per trasmettere un senso di purezza e di disarmante spontaneità, accarezzando quasi un immaginario da boy band, ma suonato con i distorsori accesi. A livello sonoro, le chitarre guardano all'indie rock e al garage di inizio millennio: c'è tutta la tradizione brit, per poi spalancarsi in un ritornello dal respiro marcatamente pop. “Pericolosa” è la rappresentazione più sincera dei Mad-Dog, un biglietto da visita di pura energia rock da “facce pulite”, ed è esattamente il pezzo che, secondo la band, il pubblico da quando li ha conosciuti a X Factor si aspettava.
il testo di “Pericolosa”
Non voglio questo o quello
Non voglio essere lei
Nemmeno come lui
Non voglio un Grammy nel mio cesso
Non voglio andare a pranzo con i tuoi
Un futuro più sicuro
Fuori casa a calci in culo
Oppure messo al muro
Non voglio essere nessuno
Otto miliardi di numeri uno
Come cani da classifica
Tanto poi torniamo tutti polvere
Ti prego credi a me
Non voglio stress
Tutti ‘sti flash
Praticamente
Io voglio solo te
A un centimetro da me
Con quella faccia da stronza
Che ti mordi la bocca
E c’hai la luna storta
Dici “è l’ultima volta”
Però mi sbatti sempre sulla porta
E poi mi strappi via ogni cosa
Tu, tu sei pericolosa
Non voglio essere simpatico
Non voglio essere romantico con te
Non voglio lama né manico
Non voglio essere il ladro né il giudice
Tanto poi torniamo tutti polvere
Ti prego credi a me
Io voglio solo te
A un centimetro da me
Con quella faccia da stronza
Che ti mordi la bocca
E c’hai la luna storta
Dici “è l’ultima volta”
Però mi sbatti sempre sulla porta
E poi mi strappi via ogni cosa
Tu, tu sei pericolosa (Sei pericolosa)
Io non voglio più niente
Più niente di niente
Più niente
Più niente di niente
Più niente
Voglio solo te
A un centimetro da me
Con quella faccia da stronza
Che ti mordi la bocca
E mi chiedi “che c’è?”
Non so mai cosa rispondere
E poi mi strappi via ogni cosa
Tu, tu sei pericolosa