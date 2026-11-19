“Vivian” di Alex Fontana, nasce da un'esperienza viscerale e da un'intensa frequentazione amorosa con una donna siciliana, celebrata nel testo con versi come “sei calda come la tua terra, raggiungo un’isola per te”. Al centro del brano c'è un forte dualismo emotivo e fisico: la protagonista è, infatti, una donna trasgressiva e senza limiti con un “teschio calavera tatuato sul braccio”, che vive la sessualità in modo estremo. Eppure, proprio come la Vivian interpretata da Julia Roberts nel film Pretty Woman, si concedeva fisicamente a molti uomini ma non li baciava quasi mai, pur amando intimamente quel gesto. Questo contrasto tra carnalità assoluta e negazione dell'intimità è il cuore concettuale del pezzo. Musicalmente, “Vivian” svela un lato pop-rock di Alex Fontana, capace di unire una melodia accessibile al racconto di una storia vera, cruda e trasgressiva.