X Factor 2026, Vivian è l'inedito di Alex Fontana: testo e video
Nel quinto Live Show di XF2026 dedicato alla notte degli inediti, il 27enne napoletano in squadra con Jake La Furia, presenta “Vivian”. Testo e musica di Lorenzo Lumia, Simone Reo, Gianmarco Manilardi e Alex Fontana. Produzione di Gianmarco Manilardi
“Vivian” di Alex Fontana, nasce da un'esperienza viscerale e da un'intensa frequentazione amorosa con una donna siciliana, celebrata nel testo con versi come “sei calda come la tua terra, raggiungo un’isola per te”. Al centro del brano c'è un forte dualismo emotivo e fisico: la protagonista è, infatti, una donna trasgressiva e senza limiti con un “teschio calavera tatuato sul braccio”, che vive la sessualità in modo estremo. Eppure, proprio come la Vivian interpretata da Julia Roberts nel film Pretty Woman, si concedeva fisicamente a molti uomini ma non li baciava quasi mai, pur amando intimamente quel gesto. Questo contrasto tra carnalità assoluta e negazione dell'intimità è il cuore concettuale del pezzo. Musicalmente, “Vivian” svela un lato pop-rock di Alex Fontana, capace di unire una melodia accessibile al racconto di una storia vera, cruda e trasgressiva.
Il testo di "Vivian”
Giocavi con le mie ombre
La chiamavi libertà
Che brucia piano
Ma poi se ne va
Hai un teschio calavera tatuato sul braccio
Il tuo letto non è più per due, per tre, per quattro
Bionda come Marilyn, lo sguardo di ghiaccio
E sai come tenermi in ostaggio
E io non so dirti di no
Fare l’amore senza un bacio per nascondere il peccato
E mi dirai, che oramai
Non basta l’inferno vuoi scendere ancora più giù
Vivian
Forse c’hai ragione te
Di amore ne hai dato troppo
Ora che te l’hanno tolto
Un bacio non lo dai più
Oh, Vivian
Vorrei sapere perché
Tra mille labbra che potevi scegliere
Hai scelto proprio me
Ah, ah-ah
Tu vuoi bruciare
Io poi mi sciolgo
Se hai ancora fame
Io te la tolgo
Sei calda come la tua terra
Raggiungo un’isola per te
Che io non so, dirti di no
Fare l’amore senza un bacio per nascondere il peccato
E mi dirai, che oramai
Sbagliare una volta ti insegna a sbagliare di più
Vivian
Forse c’hai ragione te
Di amore ne hai dato troppo
Ora che te l’hanno tolto
Un bacio non lo dai più
Oh, Vivian
Vorrei sapere perché
Tra mille labbra che potevi scegliere
Hai scelto proprio me
Come farei?
Come farei?
Senza l’amore che lasci nei miei giorni
Nei miei sogni ritorni tu
Ma come farei
Vivian
Vorrei sapere perché
Tra mille labbra che potevi scegliere
Hai scelto proprio me
Giocavi con le mie ombre
La chiamavi libertà
Che brucia piano, ma poi se ne va