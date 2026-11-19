X Factor 2026, Solo Noi è l'inedito di camilla: testo e video
Nel quinto Live Show di XF2026 dedicato alla notte degli inediti, la 23enne di Rudiano (Brescia) in squadra con Paola Iezzi, presenta “Solo Noi”. Testo di Riccardo Schiara e J4rk. Musica e produzione di Giordano Colombo
“Solo Noi”, il brano di camilla è una ballad introspettiva e intima alla ricerca del proprio equilibrio. Attraverso un testo che suona come un dialogo sincero con sé stessi, il brano racconta un percorso di crescita personale profonda. Al centro c'è la presa d'atto di aver vissuto a lungo bloccati da regole autoimposte, seguita dalla liberatoria consapevolezza di avere il potere di spezzarle. È un invito a lasciarsi andare all'imprevedibilità della vita, abbandonando l'incessante bisogno di controllo. Questa maturazione emotiva si traduce in un crescendo musicale e vocale continuo. La voce di Camilla segue passo dopo passo l'evoluzione interiore dell’ascoltatore, guidandolo verso un'esplosione emotiva e sonora con una presa di coscienza finale. Più di ogni altra cosa, questo brano rappresenta il coraggio di lanciarsi e uscire dagli schemi prestabiliti. L'obiettivo dell'artista è lasciare un messaggio che diventi simbolo e cura, un rifugio per l’ascoltatore.
il testo di “Solo Noi”
Fermati adesso
Non devi per forza fuggire
Le tue bugie
Sono vie di uscita senza fine
Non ascoltare gli altri
Se non hai il coraggio di essere te
Non puoi ritrovarti nei sogni degli altri perché
Non hai saputo scegliere
Siamo solo noi
Siamo solo noi
A guardare lo spazio per sentire il vuoto
Siamo solo noi
Siamo solo noi
A cambiare la prospettiva per restare
In equilibrio
Dove vuoi
Sopra un filo ti proteggerei
Siamo solo noi
Siamo solo noi
A vivere rischiando di cadere giù
Crescere in fretta
Per paura di soffrire
E non c'è tempo
Per fingere un’altra vita
Non imitare gli altri
Se non hai il coraggio di essere te
Non puoi ritrovarti nei sogni degli altri perché
Non hai saputo scegliere
Siamo solo noi
Siamo solo noi
A guardare lo spazio per sentire il vuoto
Siamo solo noi
Siamo solo noi
A cambiare la prospettiva per restare
In equilibrio
Dove vuoi
Sopra un filo ti proteggerei
Siamo solo noi
Siamo solo noi
A vivere rischiando di cadere
Fermati adesso
Hai passato una vita a fuggire
Dentro uno specchio
Non c'è scritta già la tua fine