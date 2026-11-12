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Jake La Furia a X Factor: "Chi cerca solo la fama dura una stagione"

Barbara Ferrara

Barbara Ferrara

Dal suo primo concerto, al tavolo dei giudici, dal rapporto con i concorrenti, alla necessità di seguire la propria strada anche quando il mercato impone regole diverse, Jake La Furia si racconta ai microfoni di Sky Tg24. E invita i giovani a fare musica per passione: "Bisogna saper ascoltare, ma avere anche quella sana arroganza di fare di testa propria. Quelli che vogliono solo diventare famosi di solito durano una stagione, poi vengono rimpiazzati".  

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