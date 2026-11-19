Dopo aver raggiunto il primo traguardo importante della stagione, con la presentazione al pubblico dei loro brani originali, i sette talenti in gara, si sono ritrovati in sei. Al quinto Live Show, a dire addio al sogno di arrivare in finale è camilla della squadra di Paola Iezzi, finita al ballottaggio con Teo Bok (team Gabbani). La sfida continua, giovedì prossimo su Sky Uno e in streaming su NOW

La sfida del quinto Live Show ( RIVIVI QUI LA DIRETTA ), iniziata con l’opening dell'artista britannico Artemas, tra le voci più interessanti della scena alt-pop e la presenza sul palco di Settembre, cantautore nato proprio nella famiglia di X Factor, si è conclusa con l'eliminazione di camilla in squadra con Paola. La giovane concorrente all'ultimo scontro con Teo Bok, ha avuto la peggio e abbandona il sogno di volare in finale.

Il ballottaggio tra camilla e Teo Bok

All'ultimo scontro i due concorrenti meno votati si sono sfidati espimendosi al meglio senza nascondere l'emozione: camilla ha cantato il cavallo di battaglia You Don't Own Me di Lesley Gore, mentre Teo Bok ha portato Uptown Funk di Bruno Mars.

I giudizi della giuria e il tilt

Paola Iezzi: “Sono entrambi meritevoli, elimo Teo per ragioni ovvie e auguro a entrambi il meglio”.



Francesco Gabbani: “Condivido ciò che ha detto Paola e io per forza di cose, elimino camilla.



Jake La Furia: “L'ho già detto altre volte, ma eliminare chiunque a questo punto significa eliminare i migliori. Elimino Teo”.



Irama: “Arrivati a questo punto è davvero complicato, è una follia, avere la responsabilità è difficile, sono due grandi artisti, elimino camilla perché preferisco andare al tilt”.

Il voto torna nelle mani del pubblico

Il pubblico da casa ha deciso che a lasciare questo XF2026 è camilla.

I saluti di camilla

Stretta tra le braccia di Paola, camilla è visibilmente commossa e prima di lasciare definitivamente il palco dell'X Factor Arena volge lo sguardo alle telecamere con queste parole: "Voglio ringraziare tutti, dalla redazione alla produziome, dal trucco al parrucco, a voi giudici. Senza il vostro aiuto non sarei mai potuta arrivare fino a qui, ve ne sono grata e spero che questa non sia solo una parentesi". La padrona di casa Giorgia incoraggia la concorrente uscente ricordandole che a oner del vero la sua esperienza è solo cominciata: "hai una voce pazzesca".

La semifinale

La gara continua giovedì prossimo su Sky e in streaming su NOW. Nella semifinale a darsi filo da storcere saranno i Mad-Dog, Alex Fontana, Giacomo Calò, Patrizia, Le Distanze e Teo Bok.