Il tempo è passato ma il mondo di Lorelai e Rory Gilmore continua a suscitare curiosità e nostalgia. A riportare l'attenzione sulla serie è Drink Coffee, Talk Fast: A Documentary About Gilmore Girls, progetto che riunisce alcuni dei protagonisti del cast originale per ripercorrere il fenomeno nato a Stars Hollow e raccontare cosa ha significato farne parte. Il documentario è disponibile dal 17 novembre 2026, ma al momento non in Italia. Scopriamo come sono cambiati gli attori del cast

A cura di Camilla Sernagiotto