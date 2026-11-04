L'attore statunitense che ha dato il volto all'amatissimo personaggio di Jess Mariano ha ricordato i tempi in cui ha lavorato allo show, condividendo l'esperienza di cui parlerà presto nel documentario in cui è coinvolta anche Lauren Graham Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Gilmore Girls, uno degli show televisivi che hanno segnato il panorama seriale d'inizio Duemila, è ancora un titolo amatissimo e molto discusso, come prova l'attenzione per il documentario che racconterà i retroscena della lavorazione del titolo ideato da Amy Sherman-Palladino, serie che lo scorso anno ha celebrato venticinque anni dal suo debutto sul piccolo schermo negli Stati Uniti.

Milo Ventimiglia, che si unì alla serie solo nella stagione 2 nei panni di Jess Mariano, invece, fece la sua apprizione sullo schermo col suo personaggio venticinque anni fa, precisamente, il 30 ottobre del 2001.

L'attore, in questi giorni in tv con un nuovo film, la pellicola natalizia targata Netflix Un cucciolo per Natale, ha confermato tra un'intervista e l'altra che prenderà parte al documentario.

Per lui sarà l'occasione per tornare a quando era un giovane attore di poco più di venti anni, un'epoca che ricorda con affetto, anche per la vera storia d'amore vissuta fuori dal set con Alexis Bledel, l'interprete di Rory Gilmore, l'interesse amoroso di Jess.

Gilmore Girls, il set e l'amore con Alexis Bledel Milo Ventimiglia è stato protagonista di una carriera piena di ruoli sia cinematografici che televisivi dopo Gilmore Girls ma i suoi fan continuano a fermarlo per citare le battute del suo personaggio nella serie, Jess Mariano, uno di quelli che hanno lasciato una solida eredità anche dopo la fine della produzione.

A lui la cosa fa piacere, inutile dirlo, e lo ribadirà certamente anche nel documentario sui retroscena della serie, un progetto che non ha ancora un titolo ufficiale.

Ventimiglia ha detto che sono passati molti anni dai tempi di Una mamma per amica (il titolo con cui la serie è arrivata in Italia) ma gli fa sempre effetto sapere quanto il pubblico ami e riguardi ancora tutti gli episodi.

Per il pubblico ogni episodio è qualcosa da analizzare, rivedere, ricomporre. Per gli attori, all'epoca, si trattava di un lavoro da portare a termine, dice lui a U. S. Weekly, scherzando sul fatto di non ricordare con precisione tutto quello che accadeva in quegli anni.

"Non riguarderò gli episodi per rinfrescarmi la memoria. Non ho idea di cosa mi aspetti, ma sì, ci sarò", ha detto a proposito del documenario che lo riporterà agli anni del suo incontro con Alexis Bledel, star della serie nei panni di Rory Gilmore.

I due sono stati insieme anche fuori dal set e la loro relazione è andata avanti dal 2002 al 2006, circa. Poi Ventimiglia è anche tornato per girare alcune scene di Una mamma per amica - Di nuovo insieme nel 2016.

"Com'erano quei giorni sul set? Uscire con Jared Padalecki, stare con Alexis. L’esperienza è qualcosa a cui torno sempre, che mi riempie davvero”, ha detto, rivelando l'affetto che condisce i ricordi della sua partecipazione allo show. Leggi anche Gilmore Girls, in vendita la casa di Stars Hollow di Lorelai e Rory