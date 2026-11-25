L'attrice umbra è entrata dal parrucchiere per una semplice messa in piega ed è uscita con un taglio cortissimo, a metà tra un pixie cut e un bixie. Ha raccontato tutto sui social con una battuta, e il giorno dopo ha mostrato il nuovo look a Roma, alla Christmas Parade per l'Ospedale Bambino Gesù. I fan si sono divisi tra chi rimpiange i capelli lunghi e chi apprezza il cambiamento

Laura Chiatti ha deciso di cambiare, e lo ha fatto in modo netto. L'attrice, 44 anni, ha detto addio ai lunghi capelli biondi che erano il suo segno distintivo da anni , e ha scelto un taglio corto e sbarazzino. Non era un cambiamento programmato, almeno a sentire lei: l'idea è nata in salone, quasi per caso. Le foto prima e dopo hanno fatto in poco tempo il giro del web, accompagnate dal racconto ironico dell'attrice.

Laura Chiatti, dal salone ai social

Tutto è successo al Mavo Hair Studio di Roma, dall'hairstylist Alessandro Agostinelli. Come ha raccontato l'attrice su Instagram, era arrivata con un'idea molto semplice e lo aveva detto subito: "Ale... vengo solo per una piega!". Poi, ha scherzato, la piega l'hanno presa gli eventi. Anche il parrucchiere ha pubblicato le immagini del cambiamento, descrivendolo come un taglio importante e un gesto di libertà, una nuova forma di bellezza, e ha detto di essere stato felice di accompagnarla in questo passo.