Laura Chiatti cambia look, il nuovo taglio corto: "Vengo solo per una piega". FOTOSpettacolo
L'attrice umbra è entrata dal parrucchiere per una semplice messa in piega ed è uscita con un taglio cortissimo, a metà tra un pixie cut e un bixie. Ha raccontato tutto sui social con una battuta, e il giorno dopo ha mostrato il nuovo look a Roma, alla Christmas Parade per l'Ospedale Bambino Gesù. I fan si sono divisi tra chi rimpiange i capelli lunghi e chi apprezza il cambiamento
Laura Chiatti ha deciso di cambiare, e lo ha fatto in modo netto. L'attrice, 44 anni, ha detto addio ai lunghi capelli biondi che erano il suo segno distintivo da anni , e ha scelto un taglio corto e sbarazzino. Non era un cambiamento programmato, almeno a sentire lei: l'idea è nata in salone, quasi per caso. Le foto prima e dopo hanno fatto in poco tempo il giro del web, accompagnate dal racconto ironico dell'attrice.
Laura Chiatti, dal salone ai social
Tutto è successo al Mavo Hair Studio di Roma, dall'hairstylist Alessandro Agostinelli. Come ha raccontato l'attrice su Instagram, era arrivata con un'idea molto semplice e lo aveva detto subito: "Ale... vengo solo per una piega!". Poi, ha scherzato, la piega l'hanno presa gli eventi. Anche il parrucchiere ha pubblicato le immagini del cambiamento, descrivendolo come un taglio importante e un gesto di libertà, una nuova forma di bellezza, e ha detto di essere stato felice di accompagnarla in questo passo.
Com'è il nuovo taglio
Il nuovo look è corto, scalato e molto leggero. È una via di mezzo tra il pixie cut, il taglio cortissimo reso celebre da attrici come Audrey Hepburn, e il bixie, un mix tra bob e pixie molto di moda negli ultimi anni. La nuca è sfoltita, le ciocche ai lati si aprono verso l'esterno all'altezza delle orecchie e un lungo ciuffo laterale incornicia lo sguardo, arrivando quasi a sfiorare gli occhi. Il colore invece non è cambiato: resta il biondo luminoso a cui l'attrice ha abituato il pubblico. L'effetto finale è sbarazzino, ma allo stesso tempo elegante.
Il debutto alla Christmas Parade di Roma
Il giorno dopo Laura Chiatti ha mostrato il nuovo taglio in pubblico, a Roma, tra gli ospiti della Christmas Parade 2026, una sfilata natalizia che attraversa le vie e le piazze del centro storico e si conclude con uno spettacolo in piazza di Spagna. L'evento serviva a raccogliere fondi per l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, in particolare per rinnovare la ludoteca della sede del Gianicolo. Per l'occasione l'attrice ha scelto un look in nero e rosso: un lungo cappotto nero sartoriale indossato aperto su un dolcevita dello stesso colore, pantaloni a palazzo rossi a vita alta, rossetto abbinato e occhiali da sole rotondi.
Nata a Castiglione del Lago, in provincia di Perugia, Chiatti è diventata famosa con Ho voglia di te e L'amico di famiglia di Paolo Sorrentino. Dal 2014 è sposata con l'attore Marco Bocci, con cui ha due figli, Enea e Pablo.