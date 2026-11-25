Il Piccolo Teatro di Milano celebra ottant’anni di attività con un programma di appuntamenti che attraversa la stagione 2026/2027 e si estende fino alla fine del 2027. Spettacoli, mostre, incontri e progetti internazionali ripercorrono la storia dello Stabile fondato da Paolo Grassi e Giorgio Strehler, guardando al futuro del teatro pubblico

Il Piccolo Teatro di Milano si prepara a festeggiare il suo ottantesimo anniversario con un programma che attraverserà l’intera stagione 2026/2027 e proseguirà fino alla fine del 2027. Fondato il 14 maggio 1947 da Paolo Grassi e Giorgio Strehler, il primo Teatro Stabile pubblico d’Italia ha costruito la propria identità attorno all’idea di un "Teatro d’arte per tutti", concepito come luogo di cultura accessibile e servizio pubblico. Una storia che le celebrazioni intendono ripercorrere senza limitarsi alla memoria: il calendario mette in relazione l’eredità dei fondatori con le domande che attraversano oggi il teatro, il suo rapporto con la città e la capacità di dialogare con pubblici e linguaggi differenti. Come sottolinea il direttore artistico Claudio Longhi, l’anniversario diventa così anche un’occasione per interrogarsi sul ruolo della scena nella società contemporanea.

il programma dell’Ottantesimo

Il cartellone riunisce spettacoli, coproduzioni, ospitalità internazionali, mostre, pubblicazioni e incontri. Tra gli appuntamenti di maggio 2027 figurano No Yogurt for the Dead di Tiago Rodrigues, Rosas danst Rosas, una delle creazioni più celebri della coreografa Anne Teresa De Keersmaeker, e i lavori dedicati alla memoria cilena Villa di Guillermo Calderón e Reminiscencia di Malicho Vaca Valenzuela. A questi si aggiunge The City of Arrival, videoinstallazione di Thomas Verstraeten che raccoglie cinque storie di studenti internazionali a Milano, mentre a novembre è atteso The Brotherhood di Carolina Bianchi. Il programma coinvolge anche la Scuola di Teatro, che celebra quarant’anni dalla fondazione, e propone percorsi espositivi, tra cui l’allestimento fotografico Trame del visibile lungo via Dante, oltre a nuove pubblicazioni e giornate di studio. Un calendario diffuso, sostenuto dalle istituzioni e dai partner del Piccolo, che restituisce la dimensione cittadina, nazionale ed europea di una delle esperienze più significative del teatro pubblico italiano.