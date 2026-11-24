Standing ovation al Teatro Regio per John Travolta, premiato con la Stella della Mole nella serata inaugurale del 44° Torino Film Festival, dove accompagna con Roland Joffé il film d'apertura, Novembre 1963 - L'assassinio di J. F. Kennedy, in cui è il mafioso Johnny Roselli. Il divo di La febbre del sabato sera e Pulp Fiction ringrazia scomodando Amleto («Voi mi avete permesso di essere») e parla di ali mai tarpate. Al festival porta anche il suo esordio da regista, Volo notturno per Los Angeles
John Travolta: Essere o non essere, con le scarpe da ballo
Nelle Lezioni americane Italo Calvino affidava alla leggerezza il primo dei valori da consegnare al nuovo millennio, e ne trovava l'emblema in una novella del Decameron: Guido Cavalcanti che, assediato tra le tombe di Firenze da una brigata di perdigiorno, si libera di loro con un salto, scavalcando un'arca di marmo. L'immagine torna in mente davanti alla standing ovation con cui il Teatro Regio ha accolto John Travolta, premiato con la Stella della Mole nella serata inaugurale del 44° Torino Film Festival (in programma fino al 2 dicembre). Perché Travolta è sempre stato questo: un corpo che sa sottrarsi alla gravità, che si tratti di una pista illuminata a Brooklyn o del pavimento di una tavola calda anni Cinquanta immaginata da Quentin Tarantino. Tant'è che sul bavero, per l'occasione, portava una spilla a forma di piuma.
Sicché non stupisce che, salito sul palco, il divo americano abbia scelto di parlare di volo. Travolta ha ringraziato il pubblico «per avermi regalato la carriera più bella», ricordando di aver potuto «esplorare e offrire al pubblico così tanti personaggi diversi», di aver cantato, ballato, interpretato ruoli che non avrebbe mai immaginato di poter sognare. Poi la chiusa, con un omaggio a Shakespeare: «Un enorme grazie per avermi permesso di fare ciò che Shakespeare ci chiede: essere o non essere. Voi mi avete permesso di essere. Non avete mai tarpato le mie ali. Mi avete permesso di volare in alto, libero, e di esprimermi senza limiti».
Il dubbio di Amleto rovesciato in una certezza, insomma. Che detto da un uomo il quale ha conosciuto le vette e le cadute di Hollywood, e più di una resurrezione, ha il sapore di un bilancio.
Non è stata però soltanto una serata di omaggi. Insieme a Roland Joffé (il regista di Urla del silenzio e Mission), Travolta ha accompagnato al Regio il film d'apertura, Novembre 1963 - L'assassinio di J. F. Kennedy, presentato in anteprima internazionale. Lui è Johnny Roselli, il mafioso che dall'ombra tiene in mano il destino del presidente: un ruolo tutto peso e niente danza, che arriverà nelle sale italiane il 3 dicembre con Eagle Pictures.
Da Tony Manero a Vincent Vega, una carriera a passo di danza
Le tappe sono note, ma vale la pena ripercorrerle. Nel 1977 il Tony Manero di La febbre del sabato sera consegna alla storia del costume un completo bianco e un indice puntato verso il soffitto, e agli Oscar del 1978 gli vale la prima candidatura. Nello stesso anno il Danny Zuko di Grease lo trasforma nell'idolo di una generazione. Poi gli anni Ottanta, con qualche passo falso e il successo popolare di Senti chi parla (1989), capostipite di una trilogia che si chiude nel 1993, fino alla rinascita del 1994: Pulp Fiction, il twist con Uma Thurman, la seconda nomination all'Academy. Da lì Get Shorty (e il Golden Globe), fino alla Edna Turnblad en travesti di Hairspray, dove cantare e ballare tornava a essere un gioco di ruolo.
Non a caso Giulio Base, direttore artistico del festival, lo ha definito «un patrimonio universale di emozioni». E prima di Torino era stato il Festival di Cannes a celebrarlo, consegnandogli il 15 maggio scorso la Palma d'Oro onoraria.
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Face/Off, quando Hong Kong gli prestò un altro volto
Un titolo, più di altri, svela la natura coreografica del suo talento. Nel 1997 John Woo, il maestro di Hong Kong che con A Better Tomorrow e The Killer aveva trasformato le sparatorie in balletti al rallentatore, lo volle in Face/Off - Due facce di un assassino, accanto a Nicolas Cage. Due nemici che si scambiano letteralmente la faccia, colombe bianche in volo, proiettili che danzano. In quel cinema dove l'azione è musica, il ballerino Travolta si muoveva come a casa, recitando con le spalle e con le anche prima ancora che con gli occhi. Era, a ben vedere, un altro modo di essere e non essere: due uomini nello stesso corpo.
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Il pilota dietro la macchina da presa
E torniamo alle ali. Perché Travolta, pilota brevettato e da sempre innamorato dell'aviazione, porta al festival anche il suo primo film da regista, Volo notturno per Los Angeles (Propeller One-Way Night Coach). Presentato in prima mondiale a Cannes e disponibile su Apple TV dal 29 maggio, a Torino ha la sua proiezione ufficiale fuori concorso mercoledì 25 novembre alle 17.45 al Cinema Massimo. Tratto da un libro per ragazzi che lo stesso Travolta aveva pubblicato nel 1997, il film segue Jeff, un bambino già perdutamente innamorato degli aerei, in viaggio con la madre verso Hollywood negli anni d'oro dell'aviazione. Una storia che ha il sapore dell'autobiografia e che spiega, meglio di qualsiasi discorso, cosa intendesse sul palco del Regio quando parlava di libertà.
Nel salto di Cavalcanti, Calvino vedeva un modo di sollevarsi «sulla pesantezza del mondo». A settantadue anni John Travolta scavalca ancora il marmo delle etichette.