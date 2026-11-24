Standing ovation al Teatro Regio per John Travolta, premiato con la Stella della Mole nella serata inaugurale del 44° Torino Film Festival, dove accompagna con Roland Joffé il film d'apertura, Novembre 1963 - L'assassinio di J. F. Kennedy, in cui è il mafioso Johnny Roselli. Il divo di La febbre del sabato sera e Pulp Fiction ringrazia scomodando Amleto («Voi mi avete permesso di essere») e parla di ali mai tarpate. Al festival porta anche il suo esordio da regista, Volo notturno per Los Angeles

John Travolta: Essere o non essere, con le scarpe da ballo

Nelle Lezioni americane Italo Calvino affidava alla leggerezza il primo dei valori da consegnare al nuovo millennio, e ne trovava l'emblema in una novella del Decameron: Guido Cavalcanti che, assediato tra le tombe di Firenze da una brigata di perdigiorno, si libera di loro con un salto, scavalcando un'arca di marmo. L'immagine torna in mente davanti alla standing ovation con cui il Teatro Regio ha accolto John Travolta, premiato con la Stella della Mole nella serata inaugurale del 44° Torino Film Festival (in programma fino al 2 dicembre). Perché Travolta è sempre stato questo: un corpo che sa sottrarsi alla gravità, che si tratti di una pista illuminata a Brooklyn o del pavimento di una tavola calda anni Cinquanta immaginata da Quentin Tarantino. Tant'è che sul bavero, per l'occasione, portava una spilla a forma di piuma.

Sicché non stupisce che, salito sul palco, il divo americano abbia scelto di parlare di volo. Travolta ha ringraziato il pubblico «per avermi regalato la carriera più bella», ricordando di aver potuto «esplorare e offrire al pubblico così tanti personaggi diversi», di aver cantato, ballato, interpretato ruoli che non avrebbe mai immaginato di poter sognare. Poi la chiusa, con un omaggio a Shakespeare: «Un enorme grazie per avermi permesso di fare ciò che Shakespeare ci chiede: essere o non essere. Voi mi avete permesso di essere. Non avete mai tarpato le mie ali. Mi avete permesso di volare in alto, libero, e di esprimermi senza limiti».

Il dubbio di Amleto rovesciato in una certezza, insomma. Che detto da un uomo il quale ha conosciuto le vette e le cadute di Hollywood, e più di una resurrezione, ha il sapore di un bilancio.

Non è stata però soltanto una serata di omaggi. Insieme a Roland Joffé (il regista di Urla del silenzio e Mission), Travolta ha accompagnato al Regio il film d'apertura, Novembre 1963 - L'assassinio di J. F. Kennedy, presentato in anteprima internazionale. Lui è Johnny Roselli, il mafioso che dall'ombra tiene in mano il destino del presidente: un ruolo tutto peso e niente danza, che arriverà nelle sale italiane il 3 dicembre con Eagle Pictures.