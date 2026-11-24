Venerdì 27 novembre arriva Vasco Live 20|26 - The Essentials, l'album con i 17 brani della "scaletta dei brani mancanti" del tour negli stadi: canzoni mai eseguite dal vivo o assenti dai concerti da moltissimi anni, da Vado al massimo a Un mondo migliore, passando per Alibi, Bolle di sapone e il singolo Marea. Esce in CD e triplo LP, anche su vinile giallo numerato in 2000 copie. Lo stesso giorno arriva il libro fotografico Vasco Live 2026, con QR Code per video esclusivi. Ecco la tracklist completa e i formati Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Ogni scaletta, a ben guardare, è anche un elenco di assenze. Per ogni canzone che sale sul palco ce ne sono decine che restano in camerino, ad aspettare un turno che magari non arriva mai (o arriva dopo quarant'anni, che per una canzone rock è un tempo geologico). Vasco Rossi, nell'estate del 2026, ha deciso di fare i conti proprio con quelle assenti, costruendo il tour attorno a quella che lui stesso ha definito "la scaletta dei brani mancanti". Ora quella scaletta smette di essere un ricordo da stadio e diventa un disco: Vasco Live 20|26 - The Essentials esce venerdì 27 novembre.

La scaletta dei brani mancanti diventa un album L'album raccoglie i 17 brani eseguiti durante il Vasco Live 2026, partito con la data zero allo stadio Romeo Neri di Rimini il 30 maggio. Canzoni che il Komandante non aveva mai portato dal vivo prima, oppure che mancavano dai concerti da moltissimi anni. Una specie di macchina del tempo, tant'è che viene in mente 2046 di Wong Kar-wai, dove un treno porta i passeggeri verso un luogo in cui ritrovare i ricordi perduti: qui il treno è un impianto da stadio, e i ricordi sono quelli di intere generazioni di fan. Con una differenza non da poco, giacché queste canzoni non suonano come reperti. Riascoltate oggi sembrano scritte ieri, per una contemporaneità che ha qualcosa di inquietante.

Da Vado al massimo a Un mondo migliore, i capolavori ritrovati Il cuore del disco sono gli anni Ottanta e Novanta. C'è Vado al massimo, il brano del 1982 che ha aperto i concerti del tour, e c'è Fegato, fegato spappolato, che arriva dall'album Non siamo mica gli americani! del 1979. Poi Alibi, Sono ancora in coma, Ciao, La noia, Bolle di sapone. Accanto a questi titoli ci sono le ritrovate Ormai è tardi, Domani sì, adesso no, Tango... (della gelosia) e Lunedì, e c'è il singolo Marea, con il suo video. A chiudere il cerchio c'è Un mondo migliore. "Se vuoi Ri-conoscere Vasco, questo è l'album giusto", recita la presentazione del disco. E il gioco di parole, per una volta, non è soltanto uno slogan.

La tracklist completa di Vasco Live 20|26 - The Essentials Questi i 17 brani dell'album, tutti nella versione Vasco Live 20|26: 1. Vado al massimo 2. Ormai è tardi 3. Fegato, fegato spappolato 4. Una nuova canzone per lei 5. Bolle di sapone 6. Alibi 7. Sono ancora in coma 8. Ciao 9. Domani sì, adesso no 10. Tango... (della gelosia) 11. Lunedì 12. Marea 13. ...Stupendo 14. (Per quello che ho da fare) Faccio il militare 15. La noia 16. Canzone 17. Un mondo migliore