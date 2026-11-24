È online il primo trailer di K-Pop: The Debut, musical drama diretto da Benson Lee che racconta la competizione internazionale per formare una nuova girl group. Nel film compaiono anche KATSEYE, Joshua dei SEVENTEEN e numerose altre star del K-pop. L'uscita nelle sale è prevista per il 26 febbraio 2027 Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Il K-pop arriva al cinema raccontando dall'interno uno dei suoi meccanismi più riconoscibili: la selezione, l'addestramento e la competizione necessaria per conquistare un posto in una nuova girl group. È questo il cuore di K-Pop: The Debut, il film prodotto da Paramount Pictures e realizzato in collaborazione con HYBE America, di cui è stato diffuso il primo trailer (che potete guardare nel video in alto, in testa a questo articolo). Diretto da Benson Lee, il film segue una giovane aspirante cantante coreano-americana che decide di lasciare per un momento il percorso immaginato dalla propria famiglia per inseguire a Seoul un sogno coltivato in segreto.

La storia di Lizzy, dal sogno alla competizione La protagonista è Lizzy Lee, interpretata da Ji-young Yoo, giovane attrice già conosciuta anche per il doppiaggio di KPop Demon Hunters. Dopo aver trascorso la propria vita seguendo le aspettative familiari, Lizzy ottiene l'opportunità di partecipare a K-Pop Superstar, un talent televisivo internazionale alla ricerca dei componenti della prossima girl group. Per conquistare uno dei soli quattro posti disponibili dovrà confrontarsi con concorrenti provenienti da diversi Paesi, affrontando prove, allenamenti e una competizione sempre più serrata. La sua audizione parte da Epiphany, brano solista di Jin dei BTS. Una scelta che introduce immediatamente uno degli elementi distintivi del progetto: il confine tra finzione cinematografica e autentico universo K-pop è volutamente molto sottile. Approfondimento KPop Demon Hunters, la data italiana del Golden World Tour nel 2027

KATSEYE e Joshua dei SEVENTEEN nel trailer A rendere particolarmente atteso il film è la presenza di numerosi artisti reali della scena coreana. Nel trailer compaiono le KATSEYE, girl group nata proprio attraverso un processo internazionale di selezione, che nel film assume quindi un valore particolarmente significativo. Le cinque componenti, Sophia, Daniela, Lara, Megan e Yoonchae, appaiono mentre invitano le aspiranti concorrenti a partecipare alle audizioni. Tra i cameo spicca anche Joshua dei SEVENTEEN, che interpreta un autista che accompagna Lizzy al suo arrivo in Corea del Sud. Nel film sono inoltre presenti Jay e Jake degli ENHYPEN, Hwasa, Sandara Park, Tablo degli Epik High e le componenti degli ILLIT. Approfondimento Katseye, la storia del girl group americano

Una colonna sonora piena di grandi nomi La musica è naturalmente uno dei pilastri del progetto. La colonna sonora comprende brani di BTS, TWICE, aespa, IVE, LE SSERAFIM, ENHYPEN, ILLIT, KATSEYE, Jisoo e CORTIS, trasformando il film in una sorta di vetrina del K-pop contemporaneo. Accanto a Ji-young Yoo recita inoltre Eric Nam, nel ruolo di Kevin, l'alleato inatteso che aiuta Lizzy nei momenti più difficili della competizione. La storia diventa così anche un racconto di crescita personale e di ricerca della propria identità, oltre che una rappresentazione del percorso necessario per arrivare al debutto. Approfondimento K Pop Demon Hunters, la data italiana del Golden World Tour