L'esperienza di concerti K-pop con protagoniste le HUNTR/X Rumi, Mira e Zoey ha in programma oltre 150 spettacolitra il 2027 e il 2028. Il 4 settembre 2027 tocca a Milano Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) e AEG Presents hanno annunciato le date del tour mondiale KPop Demon Hunters: Golden World Tour, un’esperienza di concerti K-pop che inizierà nel mese di giugno 2027 in Nord America e che proseguirà nel Regno Unito, in Europa e nelle regioni dell’Asia-Pacifico e dell’America Latina. Il tour farà tappa in quasi 50 città, con oltre 150 spettacoli in programma tra il 2027 e il 2028, incluso lo show in Italia, a Milano, il 4 settembre 2027. La prevendita Mastercard inizierà mercoledì 18 novembre 2026 alle ore 10, la prevendita per i fan inizierà giovedì 19 novembre 2026 alle ore 10 e i biglietti saranno in vendita al pubblico venerdì 20 novembre. Sarà inoltre disponibile un numero limitato di esperienze e pacchetti VIP esclusivi, come selezione di biglietti con posto a sedere riservato, foto sul palco, merchandising in edizione limitata o personalizzato, feste pre-show.

LE PERFORMANCE DELLE HUNTR/X Sulle note delle canzoni del film d'animazione KPop Demon Hunters, la pellicola Netflix più popolare di tutti i tempi, le HUNTR/X Rumi, Mira e Zoey interagiranno con il pubblico grazie a tecnologie all'avanguardia, che daranno vita al gruppo K-pop femminile. Non mancheranno neppure i personaggi animati dei Saja Boys e di Tigre Derpy. I fan saranno coinvolti nel percorso narrativo grazie a spettacolari acrobazie, esibizioni dal vivo, canzoni e coreografie. “KPop Demon Hunters si è trasformato da successo rivelazione a fenomeno generazionale, restando per 63 settimane consecutive nella Top 10 globale di Netflix, superando i 2 miliardi di streaming su Spotify con il brano Golden e battendo ogni record con la colonna sonora rimasta più a lungo al primo posto nella classifica Top Soundtracks di Billboard", ha dichiarato Marian Lee, Chief Marketing Officer di Netflix. “Questo fandom non è mai stato legato a un singolo momento e il Golden World Tour è il modo in cui manterremo vivo l'entusiasmo: portando l'energia di Takedown nei palazzetti di tutto il mondo, dove i fan potranno cantare, ballare e aiutare le HUNTR/X a chiudere l'Honmoon”. La direzione creativa è affidata ad Amy Tinkham, regista, autrice e show designer con oltre 25 anni di esperienza nel settore dei concerti, dei tour, del teatro, della danza e dei grandi spettacoli dal vivo. Tra i suoi progetti figurano il Descendants/Zombies: Worlds Collide Tour di Disney, Songblazers del Cirque du Soleil, il Peace Out Tour degli Aerosmith, Bob Marley Hope Road e produzioni dal vivo per artisti del calibro di James Taylor, Paul McCartney e Mariah Carey. Approfondimento KPop Demon Hunters, le canzoni del film ora sono in italiano