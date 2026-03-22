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Cinema

Che cosa ci dice la vittoria di KPop Demon Hunters agli Oscar

Gianmaria Tammaro
©Webphoto

Il film che ha dominato nella categoria animazione e ha vinto pure la statuetta per la migliore canzone segue una visione piuttosto specifica, si rivolge a un target specifico e si propone principalmente di divertire

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