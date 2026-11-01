22 film da vedere in streaming a novembre. FOTO

22 film in streaming a novembre, da Possible Love a Innamorarsi e altre pessime idee. FOTO
Un mese ricco di nuove proposte, tra cui spiccano le pellicole Original realizzate per la tv e prime visioni di titoli provenienti dalle sale e dai maggiori festival internazionali. In elenco, molte commedie sentimentali, black comedy e i primi film natalizi, da guardare in famiglia ed entrare nell'atmosfera delle feste. Poi: film d'azione, sci-fi, thriller e adattamenti da celebri bestseller
A cura di Vittoria Romagnuolo