22 film da vedere in streaming a novembre. FOTO

14/22 Amazon MGM Studios via Webphoto

MADDEN - 18 NOVEMBRE, PRIME VIDEO - Il film del candidato all'Oscar David O. Russell con Nicholas Cage e Christian Bale nei panni, rispettivamente, di John Madden e Al Davis, racconta una storia vera di sport che ha fatto sognare il popolo del football a stelle e strisce dall'eredità globale. Nel cast anche Sienna Miller e Kathryn Hann.