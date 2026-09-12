Possible Love, Leone d'Argento a Venezia 83: la recensione del film

Il decimo comandamento ha una grammatica tutta sua. Non vieta un gesto, come gli altri, ma un moto del cuore: non desiderare. E nella formulazione biblica dell'Esodo quel divieto prende persino la forma di un inventario: la casa del prossimo, sua moglie, il suo servo, il suo bue, il suo asino. Krzysztof Kieślowski, che di quei dieci divieti aveva ricavato un poema in cifra minore, nel Decalogo 10 affidò l'ultimo a due fratelli mandati in rovina da una collezione di francobolli. Sicché non stupisce che Lee Chang-dong, dopo aver cercato per anni il modo di raccontare un licenziamento di massa e la repressione che ne era seguita, si sia imbattuto proprio lì, nel comandamento che sembra il più semplice e si rivela il più impossibile da osservare.

Possible Love (Ga-neung-han Sa-rang), presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia e ripartito dal Lido con il Leone d'Argento – Gran Premio della Giuria e il premio FIPRESCI della critica, arriva il 6 novembre su Netflix e porta in coda una dedica al Decalogo di Kieślowski. Ma basta poco per capire che non è un remake, e nemmeno un'illustrazione: è un film del tutto autonomo, in cui desiderare l'altrui non significa allungare la mano su una casa o su un francobollo, bensì su una vita intera.