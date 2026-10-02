Ballando con le Stelle 2026, al via da sabato 3 ottobre: tutte le novità annunciateSpettacolo
Introduzione
Sabato 3 ottobre torna su Rai 1 Ballando con le Stelle, giunto alla ventunesima edizione. Milly Carlucci ha presentato un programma profondamente rinnovato: nuovo studio, giuria rivoluzionata senza Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino, il voto online su RaiPlay e tredici coppie in gara, tra cui Noemi Bocchi, Ornella Muti e Aurora Ramazzotti
Quello che devi sapere
Quando parte e il nuovo studio
Ballando con le Stelle, il dance show del sabato sera di Rai 1, riparte con un volto in gran parte inedito. Nel corso della conferenza stampa di presentazione, Milly Carlucci ha descritto questa edizione come una vera sfida: "Mi aspetto di vedere un programma diverso". La gara prenderà il via sabato 3 ottobre in prima serata, subito dopo Affari tuoi, e terrà compagnia al pubblico fino alla finale del 19 dicembre. La prima differenza si noterà già dalla location: per la prima volta il programma andrà in onda in diretta dal nuovo Studio "Pippo Baudo" di Saxa Rubra, dopo gli anni trascorsi all'Auditorium del Foro Italico. Un trasloco che la conduttrice ha accolto con entusiasmo, sottolineando come ora tutta la squadra possa lavorare negli stessi spazi, senza essere sparpagliata su più piani.
L'assenza di Paolo Belli
Tra le novità c'è anche un'assenza pesante. Paolo Belli, per anni al fianco della conduttrice nella Sala delle Stelle e lo scorso anno sceso in pista come concorrente, non sarà in prima linea. Dopo l'incidente dello scorso luglio, il cantante ha scelto di prendersi una pausa dal piccolo schermo, pur continuando a seguire il programma dietro le quinte. Carlucci gli ha dedicato un pensiero affettuoso: "Paolo ti aspettiamo". A sostituirlo temporaneamente sarà il maestro Simone Di Pasquale, volto storico del programma, che ha raccontato di averlo sentito personalmente e di averlo trovato in fase di recupero.
La nuova giuria
La rivoluzione più evidente riguarda il tavolo dei giurati. Per la prima volta dopo dieci anni non ci sarà Selvaggia Lucarelli e, dopo diciassette edizioni, ha salutato anche Fabio Canino. Carolyn Smith resta alla presidenza, affiancata dai confermati Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto e da due volti nuovi: Barbara D'Urso, ufficializzata a pochi giorni dal debutto, e Alberto Matano, che passa dal tesoretto al bancone dei giudici. Sull'assenza di Lucarelli e sugli equilibri che cambieranno, la conduttrice ha preferito non fare previsioni: "Non so quale sarà la temperatura del racconto", spiegando di aspettarsi sorprese direttamente da ciò che accadrà in pista.
Tesoretto, tribuni e voto su RaiPlay
Cambia anche la gestione del tesoretto, il bonus di punti capace di ribaltare la classifica, che quest'anno sarà diviso in tre: a distribuirlo saranno Francesca Fialdini, Simona Ventura e Rossella Erra. Quest'ultima resterà anche tra i "Tribuni del popolo", insieme a Sara Di Vaira e Matteo Addino, chiamati a commentare le esibizioni. Sul fronte del televoto arriva una novità assoluta per la Rai: il pubblico potrà esprimere la propria preferenza direttamente sulla piattaforma RaiPlay, oltre che attraverso i consueti profili social del programma.
Le coppie in gara
Sono tredici le coppie che si sfideranno in pista, al lavoro sulle coreografie già da due settimane. La partecipazione più discussa è quella di Noemi Bocchi, compagna di Francesco Totti, che ballerà con Giovanni Pernice. "Spero di riuscire a ballare al meglio e a farmi conoscere visto che fino ad oggi tutti hanno parlato di me tranne io", ha detto. Carlucci spera che la sua presenza possa convincere l'ex capitano della Roma a diventare ballerino per una notte, ma Bocchi ha raffreddato gli entusiasmi: "Questa estate gli ho chiesto di aiutarmi a ballare, ma ha rifiutato". Il primo ospite confermato in quel ruolo è Federica Sciarelli. Completano il cast Ornella Muti con Pasquale La Rocca, Monica Guerritore con Luca Urso, Anna Safroncik con Leonardo Lini, Aurora Ramazzotti con Nikita Perotti, Massimo Ghini con Valentina Fiorini, Alessandro Matri con Giada Lini, Andy Diaz con Gioia Giovanatti, Manuela Moreno con Carlo Aloia, Jimmy Ghione con Anastasia Kuzmina, Alberto Ravagnani con Erika Martinelli, Riccardo Rossi con Elisa Terrasi ed Eugenio Finardi con Rebecca Gabrielli.