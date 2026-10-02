La rivoluzione più evidente riguarda il tavolo dei giurati. Per la prima volta dopo dieci anni non ci sarà Selvaggia Lucarelli e, dopo diciassette edizioni, ha salutato anche Fabio Canino. Carolyn Smith resta alla presidenza, affiancata dai confermati Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto e da due volti nuovi: Barbara D'Urso, ufficializzata a pochi giorni dal debutto, e Alberto Matano, che passa dal tesoretto al bancone dei giudici. Sull'assenza di Lucarelli e sugli equilibri che cambieranno, la conduttrice ha preferito non fare previsioni: "Non so quale sarà la temperatura del racconto", spiegando di aspettarsi sorprese direttamente da ciò che accadrà in pista.