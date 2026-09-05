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Ballando con le Stelle, Massimo Ghini è l'undicesimo concorrente

Spettacolo
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"Eccomi sto arrivando, Milly! Saremo insieme, sono felicissimo. Ce l'abbiamo fatta, va bene? Adesso dammi il tempo, perché come puoi capire sto alle Barbados, quindi non so esattamente se arrivo il giorno esatto, comunque arrivo, sta' tranquilla. Voglio stare con te e con tutti i nostri amici". 

L'annuncio sui social

Occhiali da sole e camicia in stile Hawaii, Massimo Ghini annuncia con un video sui social la sua partecipazione in gara alla prossima edizione di Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci. Ghini, che ha già calcato la pista del dance show di Rai1 come ballerino per una notte nel 2011, si aggiunge al cast dei concorrenti giù annunciati: Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi, Noemi Bocchi, Jimmy Ghione, Riccardo Rossi, Anna Safroncik, Manuela Moreno, Monica Guerritore e Alberto Ravagnani.

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©Ansa

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Ballando con le stelle, il cast della nuova edizione del programma

Il cast del dance show guidato da Milly Carlucci vede una nuova entrata, il nome dell'attrice Monica Guerritore si aggiunge infatti a quelli già ufficialmente confermati di Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi, Noemi Bocchi, Jimmy Ghione, Riccardo Rossi, Anna Safroncik e Manuela Moreno. LA GALLERY

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