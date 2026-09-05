Ballando con le Stelle, Massimo Ghini è l'undicesimo concorrente

"Eccomi sto arrivando, Milly! Saremo insieme, sono felicissimo. Ce l'abbiamo fatta, va bene? Adesso dammi il tempo, perché come puoi capire sto alle Barbados, quindi non so esattamente se arrivo il giorno esatto, comunque arrivo, sta' tranquilla. Voglio stare con te e con tutti i nostri amici".