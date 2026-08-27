"Bisogna avere anche il coraggio di lasciare la strada maestra" ha scritto in un post su Instagram l'ex giudice del programma condotto da Milly Carlucci, che ripartirà ad ottobre
Dopo diciassette edizioni, Fabio Canino saluta la giuria di Ballando con le stelle. L'annuncio è arrivato attraverso un video pubblicato sui social, nel quale il conduttore ha spiegato che la decisione maturava da tempo e nasce dal desiderio di aprire un nuovo capitolo professionale. "Ogni esperienza, anche la più bella, prima o poi deve finire", ha raccontato, definendo il programma di Milly Carlucci una parte importante della propria vita ma sottolineando che è arrivato il momento di mettersi alla prova con sfide diverse.
il messaggio a Pier Silvio Berlusconi
Fedele al suo stile, Canino ha alleggerito l'addio con una battuta rivolta a Pier Silvio Berlusconi. Ricordando di essere stato "il primo a fare il tavolo in televisione", ha lanciato un ironico appello a Mediaset, dichiarandosi pronto per una nuova avventura. Nel video ha scherzato anche sul recente riconoscimento ricevuto come Cavaliere, domandandosi se il bancone di Ballando non gli basti più e se non sia arrivato il momento di sedersi, simbolicamente, alla "tavola rotonda" dei cavalieri. Un congedo affettuoso che lascia aperta la porta al suo futuro televisivo.