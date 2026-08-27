Dopo diciassette edizioni, Fabio Canino saluta la giuria di Ballando con le stelle. L'annuncio è arrivato attraverso un video pubblicato sui social, nel quale il conduttore ha spiegato che la decisione maturava da tempo e nasce dal desiderio di aprire un nuovo capitolo professionale. "Ogni esperienza, anche la più bella, prima o poi deve finire", ha raccontato, definendo il programma di Milly Carlucci una parte importante della propria vita ma sottolineando che è arrivato il momento di mettersi alla prova con sfide diverse.