Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ballando con le stelle 2026, Fabio Canino lascia la giuria dopo 17 anni

Spettacolo
©IPA/Fotogramma

"Bisogna avere anche il coraggio di lasciare la strada maestra" ha scritto in un post su Instagram l'ex giudice del programma condotto da Milly Carlucci, che ripartirà ad ottobre

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Dopo diciassette edizioni, Fabio Canino saluta la giuria di Ballando con le stelle. L'annuncio è arrivato attraverso un video pubblicato sui social, nel quale il conduttore ha spiegato che la decisione maturava da tempo e nasce dal desiderio di aprire un nuovo capitolo professionale. "Ogni esperienza, anche la più bella, prima o poi deve finire", ha raccontato, definendo il programma di Milly Carlucci una parte importante della propria vita ma sottolineando che è arrivato il momento di mettersi alla prova con sfide diverse.

il messaggio a Pier Silvio Berlusconi

Fedele al suo stile, Canino ha alleggerito l'addio con una battuta rivolta a Pier Silvio Berlusconi. Ricordando di essere stato "il primo a fare il tavolo in televisione", ha lanciato un ironico appello a Mediaset, dichiarandosi pronto per una nuova avventura. Nel video ha scherzato anche sul recente riconoscimento ricevuto come Cavaliere, domandandosi se il bancone di Ballando non gli basti più e se non sia arrivato il momento di sedersi, simbolicamente, alla "tavola rotonda" dei cavalieri. Un congedo affettuoso che lascia aperta la porta al suo futuro televisivo.

Approfondimento

Ballando con le Stelle 2026, Manuela Moreno è l'ottava concorrente

Spettacolo: Ultime notizie

Venezia 2026, torna il Leoncino d’Oro con 18 studenti in giuria

Cinema

Alla 83ª Mostra del Cinema di Venezia torna il Leoncino d’Oro Agiscuola, giunto alla 38ª...

I 40 anni di Greta Scarano, i suoi ruoli più famosi fra cinema e tv

Cinema

L’attrice e regista, nata a Roma il 27 agosto 1986, ha recitato in alcune delle serie e miniserie...

19 foto

Addio a Tim Curry, film e serie dell'attore di Rocky Horror e It. FOTO

Cinema

Nella sua casa di Los Angeles è scomparso Tim Curry, il leggendario Frank-N-Furter di The Rocky...

14 foto
Addio a Tim Curry

Jacqueline Luna sarà Stella nella serie tv Due cuori in affitto,

Serie TV

Jacqueline Luna Di Giacomo sarà Stella nella nuova serie Original Prime Video tratta dal...

Morto Tim Curry, star di Rocky Horror e Pennywise in It: aveva 80 anni

Paolo Nizza

Spettacolo: Per te