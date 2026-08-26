Ballando con le Stelle 2026, Manuela Moreno è l'ottava concorrente

L'annuncio ufficiale è arrivato a sorpresa durante la puntata de La Vita in Diretta, la giornalista, apparsa stupita dalla proposta, ha accettato l'invito con ironia ed è l'ottava concorrente dello show condotto da Milly Carlucci, in arrivo ad ottobre
Da La Vita in Diretta Estate alla pista di Ballando con le Stelle: Manuela Moreno è l'ottava concorrente dello show condotto da Milly Carlucci su Rai1. L'annuncio è arrivato a sorpresa durante la diretta del programma pomeridiano della rete ammiraglia, con una telefonata della padrona di casa dello show del sabato sera.
L'invito in diretta
La giornalista, apparsa stupita e sorpresa dalla proposta, ha accettato l'invito con ironia. Milly non ha perso tempo e ha rilanciato: Io sono pronta a partire, ma tu saresti pronta? Perché si è parlato molto di te, della possibilità della giuria, di fare la ballerina". Moreno ha replicato: "Ma stai dicendo davvero?". E la conduttrice: "No, sei adatta al ballo. Tu finisci questa galoppata trionfale de La Vita in Diretta e poi vieni da noi, dai!". A quel punto la giornalista ha sciolto ogni riserva: "Ma sai che ci vengo, io ci sono, finisco il 4!".
Il cast prende forma
Sulla pista di Ballando, Manuela Moreno si va ad aggiungere ai concorrenti finora annunciati: Aurora Ramazzotti, Noemi Bocchi, Alessandro Matri, Eugenio Finardi, Jimmy Ghione, Riccardo Rossi e Anna Safroncik.