Ballando con le Stelle 2026, Manuela Moreno è l'ottava concorrente

L'invito in diretta

La giornalista, apparsa stupita e sorpresa dalla proposta, ha accettato l'invito con ironia. Milly non ha perso tempo e ha rilanciato: Io sono pronta a partire, ma tu saresti pronta? Perché si è parlato molto di te, della possibilità della giuria, di fare la ballerina". Moreno ha replicato: "Ma stai dicendo davvero?". E la conduttrice: "No, sei adatta al ballo. Tu finisci questa galoppata trionfale de La Vita in Diretta e poi vieni da noi, dai!". A quel punto la giornalista ha sciolto ogni riserva: "Ma sai che ci vengo, io ci sono, finisco il 4!".

Il cast prende forma

Sulla pista di Ballando, Manuela Moreno si va ad aggiungere ai concorrenti finora annunciati: Aurora Ramazzotti, Noemi Bocchi, Alessandro Matri, Eugenio Finardi, Jimmy Ghione, Riccardo Rossi e Anna Safroncik.