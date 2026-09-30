Geolier ha annunciato il nuovo album Tutto è Possibile - Atto II

A settembre Geolier ha lanciato Per noi in collaborazione con Achille Lauro conquistando il primo posto della classifica settimanale FIMI dei brani più venduti in Italia Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Dopo il successo dell’album Tutto è possibile uscito a gennaio, Geolier ha annunciato l’arrivo di Tutto è Possibile - Atto II. Il prossimo anno il rapper sarà protagonista di sei appuntamenti live allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

geolier, in arrivo Tutto è Possibile - Atto II A distanza di quasi un anno dall’ultimo album, venerdì 16 ottobre Geolier pubblicherà Tutto è Possibile - Atto II. Il rapper (FOTO) ha svelato la copertina del disco in un post sul suo profilo Instagram che conta più di tre milioni e mezzo di follower. Dopo il successo della recente tournée negli stadi, il prossimo anno l’artista darà vita allo show "Napoli è casa tua" con sei appuntamenti live allo stadio Diego Armando Maradona. Questo il calendario completo: 9 giugno, Napoli - stadio Diego Armando Maradona

10 giugno, Napoli - stadio Diego Armando Maradona

11 giugno, Napoli - stadio Diego Armando Maradona

13 giugno, Napoli - stadio Diego Armando Maradona

14 giugno, Napoli - stadio Diego Armando Maradona

15 giugno, Napoli - stadio Diego Armando Maradona Approfondimento Geolier e Achille Lauro, è uscito il videoclip del duetto Per noi