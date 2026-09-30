Geolier ha annunciato il nuovo album Tutto è Possibile - Atto II

A settembre Geolier ha lanciato Per noi in collaborazione con Achille Lauro conquistando il primo posto della classifica settimanale FIMI dei brani più venduti in Italia
Dopo il successo dell’album Tutto è possibile uscito a gennaio, Geolier ha annunciato l’arrivo di Tutto è Possibile - Atto II. Il prossimo anno il rapper sarà protagonista di sei appuntamenti live allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.
geolier, in arrivo Tutto è Possibile - Atto II
A distanza di quasi un anno dall’ultimo album, venerdì 16 ottobre Geolier pubblicherà Tutto è Possibile - Atto II. Il rapper (FOTO) ha svelato la copertina del disco in un post sul suo profilo Instagram che conta più di tre milioni e mezzo di follower. Dopo il successo della recente tournée negli stadi, il prossimo anno l’artista darà vita allo show "Napoli è casa tua" con sei appuntamenti live allo stadio Diego Armando Maradona. Questo il calendario completo:
- 9 giugno, Napoli - stadio Diego Armando Maradona
- 10 giugno, Napoli - stadio Diego Armando Maradona
- 11 giugno, Napoli - stadio Diego Armando Maradona
- 13 giugno, Napoli - stadio Diego Armando Maradona
- 14 giugno, Napoli - stadio Diego Armando Maradona
- 15 giugno, Napoli - stadio Diego Armando Maradona
Approfondimento
Geolier e Achille Lauro, è uscito il videoclip del duetto Per noi
Nel 2019 Geolier ha pubblicato l’album Emanuele riscuotendo immediatamente grande successo. Negli anni successivi l’artista ha conquistato un posto nella scena rap italiana, ricordiamo gli album Il coraggio dei bambini e Dio lo sa. Nel 2024 il cantante ha ottenuto la seconda posizione con I p' me, tu p' te alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. Tra i suoi successi, citiamo anche Money, Come vuoi, Episodio d’amore, Mai per sempre, Fotografia e Stelle.
A settembre Geolier ha lanciato Per noi in duetto con Achille Lauro conquistando il gradino più alto del podio della classifica settimanale FIMI dei brani più venduti in Italia. Per quanto riguarda le collaborazioni, ricordiamo Phantom con 50 Cent, Una vita fa con Shiva, L’ultima poesia con Ultimo e Chiagne con Lazza (FOTO) e Takagi & Ketra.
Approfondimento
Geolier e Achille Lauro, fuori il brano Per noi: testo e significato
©IPA/Fotogramma
Sanremo 2024, chi è Geolier e cosa significa il nome del rapper
Geolier, al suo debutto al Festival di Sanremo, è arrivato secondo con il brano 'I p’ me, Tu p’ te', interamente scritto in napoletano. L’artista è reduce da un periodo di grande successo grazie all’album 'Il coraggio dei bambini', certificato con ben cinque dischi di platino. Nella serata delle cover il rapper, classe 2000, ha proposto un medley intitolato Strade con Guè, Gigi D’Alessio e Luchè. Ecco cosa sapere su questo artista