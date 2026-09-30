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Rocco Hunt e Clementino, annunciato un concerto insieme a Napoli nel 2027

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

In attesa del disco The Album, in arrivo venerdì 6 novembre, i due rapper hanno annunciato un importante appuntamento live insieme: “Stiamo preparando uno show incredibile, dalle nostre canzoni che hanno fatto la storia fino a quelle del nuovo album in uscita”

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Dopo aver comunicato l’uscita del disco The Album, Rocco Hunt e Clementino hanno annunciato Capocannonieri - The Show, in scena il 10 marzo al Palapartenope di Napoli. I due artisti hanno scritto su Instagram: “Finalmente il primo live ufficiale insieme”.

rocco hunt e clementino in concerto, lo show insieme

 

In attesa dell’uscita del progetto The Album, in arrivo venerdì 6 novembre, i due rapper hanno annunciato un importante appuntamento live insieme: Capocannonieri - The Show. Lo spettacolo, in programma mercoledì 10 marzo 2027 al Palapartenope, vedrà i due artisti esibirsi con i brani del joint album e delle loro carriere soliste. Clementino e Rocco Hunt hanno commentato sui profili Instagram da oltre un milione e mezzo di follower: “Finalmente il primo live ufficiale insieme. Stiamo preparando uno show incredibile, dalle nostre canzoni che hanno fatto la storia fino a quelle del nuovo album in uscita”. Biglietti già in vendita.

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Rocco Hunt e Clementino sono tra i grandi protagonisti della scena rap italiana. Dopo aver trionfato con Nu juorno buono nella sezione Nuove proposte della sessantaquattresima edizione del Festival di Sanremo, Rocco Hunt ha conquistato le classifiche con numerosi album: da SignorHunt a Ragazzo di giù passando per Rivoluzione. Ricordiamo anche i singoli Vieni con me, Wake Up, Non litighiamo più, Musica italiana e Mille vote ancora. Inoltre, spazio a numerose collaborazioni: da Stella cadente con Annalisa a Ti volevo dedicare con i Boomdabash e J-Ax passando per Caramello con Elettra Lamborghini (FOTO) e Lola Índigo e Oh ma con Noemi.

 

Dopo l’affermazione definitiva con l’album Mea culpa del 2013, Clementino ha lanciato grandi successi, tra i quali Luna e La cosa più bella che ho. Inoltre, il rapper vanta due partecipazioni in gara al Festival di Sanremo: nel 2016 con Quando sono lontano e dodici mesi dopo con Ragazzi fuori.

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