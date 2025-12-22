Offerte Sky
Rocco Hunt dedica il nuovo brano Nun so' pronto al nonno scomparso recentemente

Musica

Matteo Rossini

©Getty

Rocco Hunt ha ricordato il nonno sul suo profilo Instagram: “Ti prometto che continuerò a regalarti soddisfazioni e non mi fermerò mai, perché tu questo volevi. La tua storia non finirà qui. Te lo prometto”

Rocco Hunt ha pubblicato il brano Non so’ pronto dedicandolo all’amato nonno scomparso recentemente: “La musica è l’unico modo che conosco per tirare fuori le mie emozioni. Ciao Nonno, questa è per te”. Il cantante ha scritto su Instagram: “Ho passato tutta la mia vita sperando che questo giorno non arrivasse mai”.

rocco hunt, il brano dedicato al nonno

Lutto per Rocco Hunt. Il rapper ha annunciato la scomparsa dell’amato nonno: “Ho passato tutta la mia vita sperando che questo giorno non arrivasse mai. Avrei voluto fare un patto con Dio per averti ancora qualche ora in più. Nonno, io ho l’onore di chiamarmi col tuo nome, ma onestamente non mi sono mai sentito all’altezza”.

 

Il rapper ha continuato: “Le tue mani hanno lavorato duramente per la nostra famiglia ed è grazie a te se oggi siamo ciò che siamo. Quanta fatica hanno fatto le tue mani. Ho avuto la fortuna di averti vissuto pienamente, e tu hai avuto la fortuna di arrivare ai tuoi ultimi giorni senza rimpiangere nulla. Hai lottato fino alla fine e il tuo ricordo resterà scolpito nel cuore di chi ha vissuto anche solo una piccola parte della tua grandissima storia”.

Approfondimento

Rocco Hunt e Noemi, è uscito il nuovo singolo Oh ma

Rocco Hunt ha continuato: "Mi mancherà venire a casa e trovarti sempre pronto a prepararmi qualcosa da mangiare. Mi mancheranno i tuoi consigli preziosi, la tua esperienza, la tua presenza piena d’orgoglio in prima fila ai miei concerti. Mi mancheranno i tuoi occhi lucidi ogni volta che mi vedevi in TV o quando qualcuno ti parlava di me. Non ho rimpianti, perché ti ho onorato e riempito di soddisfazioni in ogni momento, sia con il mio lavoro sia umanamente, regalandoti la gioia di diventare bisnonno di Gio Gio’, a cui spero di tramandare i nostri valori. Te ne sei andato con la mia mano stretta. Mi sono goduto ogni respiro, anche l’ultimo".

Approfondimento

Rocco Hunt, album Ragazzo di Giù: "Sogno treno della libertà musicale"

Infine, l'artista ha concluso: "Ti prometto che continuerò a regalarti soddisfazioni e non mi fermerò mai, perché tu questo volevi. La tua storia non finirà qui. Te lo prometto”. Il rapper ha pubblicato la versione integrale del brano sul suo canale YouTube ricevendo numerosi messaggi di affetto e vicinanza. Questo il testo della canzone:

 

Je ca vulévo fa’ ’nu patto cu Gesù

pe’ te fa’ restà’ pure ’nu juorno ’e cchiù,

nun m’ha vuluto sta’ a sentì:

’e cose belle, iss’ se piglia subbeto…

No, no, no.

Je ancora nun so’ pront’,

ancora no, no, no.

Je m’accattasse ’o tiempo,

pure ’n’ora… no!

Aggio parlato cu Gesù

pe’ strignere ’sta mano ’n’ora ’e cchiù.

 

Je ca so’ abituato

a piglià tutt’ ’e ambresso,

quanno voglio ’na cosa

e nun se po’ avé me l’accatto.

Chell’ ca voglio mo’ nun tene prezzo.

Tutt’ chello ca putevo fa’ t’o giuro l’aggio fatto:

stracciasse stu referto,

appicciasse tutt’ ’e carte,

e sto preganno a Dio si cancellasse

chell’ ’a TAC.

E pure si ce staje,

l’anema toja sta ’n’ata parte:

me guarde e nun risponne,

ma staje ancora ccà a cumbatter…

O’ no?

 

Je ca vulévo fa’ ’nu patto cu Gesù

pe’ te fa’ restà’ pure ’nu juorno ’e cchiù,

nun m’ha vuluto sta’ a sentì:

’e cose belle, iss’ se piglia subbeto…

No, no, no.

Je ancora nun so’ pront’,

ancora no, no, no.

Je m’accattasse ’o tiempo,

pure ’n’ora…

Aggio parlato cu Gesù

pe’ strignere ’sta mano ’n’ora ’e cchiù.

 

O saccio chesta è ’a vita, ma Je nun so’ pront’, però…

si vaje dint’ a nu posto addò nun se soffre… ma addò?

Tu me dicevi sempe’: “A stipe ’e sorde, sta calmo”.

Pe’ mme tu si n’esempio: si crisciuto int’ ’a famme.

Mo’ porto ’o nomme tuojo e ’n tutt’ Italia me sanno;

si asceve ngopp’ ’a Rai, t’emozionave guardanno…

pe’ tte mo sto chiagnènno

int’ ’o studio… t’o giuro ’o ricordo nun s’ stuta.

 

E ’n cielo cheste rondini

stanno vulanno,

stanno furmanno ’a primma lettera d’ ’o nomme tuojo.

Stu cielo è rimasto senz’ àngele:

si ce staje ancora, tu chiammeme!

Me sento puveriello int’ a ll’anema:

si tutt’ chello ca tengo nun serve a niente

pe’ te fa’ sta’ ccà… pe’ te fa’ campà…

che scemo…

 

Je ca vulévo fa’ ’nu patto cu Gesù

pe’ te fa’ restà’ pure ’nu juorno ’e cchiù,

nun m’ha vuluto sta’ a sentì: ’e cose belle, iss’ se piglia subbeto…

No, no, no.

Je ancora nun so’ pront’,

ancora no, no, no.

Je m’accattasse ’o tiempo,

pure ’n’ora…

Aggio parlato cu Gesù

pe’ strignere ’sta mano ’n’ora ’e cchiù.

 

Hai raggiunto tanti traguardi…

Ci sono altre sfide che ti aspettano?

 

No, sono felice dove sono arrivato cosi, sono contentissimo…

tutto quello che viene… va bene cosi

Sono felice cosi

Perché ho avuto dei nipoti bravissimi …

fino adesso non rimpiango niente e non vorrei niente più…. 

Non vorrei correre dí più

