A Sanremo il viaggio di Rocco Hunt tra ricordi, musica e caffè

L’artista salernitano è in gara con Mille Vote Ancora, che racconta quel sentimento agrodolce che prova chi ha dovuto lasciare la sua terra ma che, nonostante le difficoltà, desidera tornare. Il caffè diventa metafora del ricordo, del calore degli affetti. Un profumo che sblocca la memoria e riporta a momenti felici. Ad accompagnare Rocco Hunt c’è Lavazza: il brand, presente anche nel video del brano, ha organizzato a Sanremo un incontro speciale coi fan. Per esaltare il connubio tra caffè e piacere di condividere

Da Fabrizio De Andrè in Don Raffaè a Pino Daniele in Na tazzulella 'e cafè, da Bob Dylan in One more cup of coffee ai Blur in Coffee and TV, da Ella Fitzgerald in Black Coffee a Fiorella Mannoia in Caffè nero bollente. È lunghissima la lista di artisti italiani e internazionali che nelle loro canzoni hanno parlato della bevanda più bevuta al mondo: il caffè. Secondo l'Organizzazione internazionale, ogni giorno se ne consumano 2,23 miliardi di tazze. Un gesto ormai diventato simbolo di convivialità, un rito profondamente italiano esportato anche negli altri Paesi, un momento capace di unire le persone ed evocare ricordi ed emozioni. Di caffè, quest’anno, si parla anche sul palco del Festival di Sanremo: con Rocco Hunt e il suo brano Mille Vote Ancora. E ad affiancare l’artista in questo viaggio nella memoria - tra ricordi, musica e caffè - c’è anche Lavazza.

La canzone di Rocco Hunt Rocco Hunt, nato a Salerno il 21 novembre 1994, è a Sanremo per la terza volta: nel 2014 ha vinto nella sezione Nuove proposte del Festival con il brano Nu juorno buono, poi nel 2016 ha partecipato nella sezione Campioni con la canzone Wake Up. Quest’anno è in gara con il brano Mille Vote Ancora. La canzone, che alterna l'uso della lingua italiana e di quella napoletana, unisce sonorità urban, rap e melodie mediterranee. L’artista, nel brano, riflette sulla sua terra d'origine e sulle sue radici e racconta del rapporto conflittuale con la sua città, tra voglia di riscatto e nostalgia. Quel sentimento agrodolce che prova chi ha dovuto lasciare la propria terra ma che, nonostante le contraddizioni e difficoltà che la caratterizzano, desidera tornare mille volte ancora. Nel racconto di Rocco Hunt, il caffè diventa metafora del ricordo e del calore di casa, della famiglia e degli affetti. Un profumo che sblocca la memoria e riporta a momenti felici. “E ora non mi ricordo più, com’è l’odore del caffè/Quelle canzoni che mamma ascoltava alla radio/Giocavamo in quartiere sembrava uno stadio/Non è stata domenica mai più/Da quando sono andato via da casa mia/Rimpiango anche le cose che odiavo/Le stesse che mi hanno fatto andare via”, canta in un passaggio. E in un altro: “E mo’ riportami dove/Overamente songo je/‘O cafè dint’‘e canzone/Viento ‘e mare che sbatte pe’ dinto ‘e feneste/Me sceta ‘e po’ se ne va”.