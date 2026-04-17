Esce oggi Ragazzo di Giù Deluxe (Epic Records/Sony Music Italy), la versione speciale dell’ultimo album Rocco Hunt, certificato Disco D’Oro, che vede la tracklist arricchirsi di cinque nuovi brani inediti e nuove collaborazioni con Parisi e TY1 ( La più bella del mondo ), Le-One ( Non è giusto, non vale ), Dipinto ( 'O Bene e ‘O Male ). A entusiasmare è proprio La più bella del mondo , il singolo scritto da Rocco Hunt insieme ai Parisi , il duo di producer internazionale vincitori di un Grammy Award, e Ty1 , leggendario produttore della scena rap italiana. Il brano è un viaggio sul liminare del dancefloor dedicato a chi si sente sbagliato sotto lo sguardo degli altri, per ricordare

LA PIU' BELLA DEL MONDO, IL TESTO

Dicono che esiste un posto, ma dove?

Ho prenotato alle Maldive, ma piove

Abbiamo visto le persone cambiare, nel bene e nel male

Ed io non so perdonare, nemmeno sciare

Il suo sfondo sul display (La sua voce [?])

Tutti i giorni miei con lei (Schiaccerei il tasto replay)

Metti ancora cose inutili dentro la borsa

Non voglio sia un ricordo e poi basta



Quanto ci costa una lacrima?

Chiamate senza rispondersi

E dopo dirsi "Ti amo" piangendo

Pensando "Ti odio", cercarti di nuovo



Sei la più bella del mondo, dеl mondo, del mondo

E, no, non sono ubriaco

Ti dico quello che pеnso e lo sai che lo penso

Vorrei incontrarti di nuovo, di nuovo, di nuovo

Ti giuro, sei la, la, la, la più bella del mondo

Per me tu sei la, la, la più bella del mondo

Ti giuro, sei la, la, la più bella del mondo

Ti giuro, sei la, la, la più bella del mondo



Mille frasi fatte, sigarette

Poi dormivi con le mie magliette

Litigare urlando fino all'alba

Di giorno, dopo dire: "Tutto passa"

Camminare per il centro storico

Intonando un verso neomelodico

O [?] un vecchio marinaio che trovò l'amore non gli importa

Lo trattò come fosse l'ultimo

Bocche che baciavano, adesso si sputano

Quante cose inutili dentro la borsa

Non voglio sia un ricordo e poi basta



Per dirti almeno: "Amore, buonanotte"

E [?] per chi si è amato forte

Io che ancora mi sporco la maglia di vino

Ed ho paura dei film se non ti siedi vicino



Sei la più bella del mondo, del mondo, del mondo

E, no, non sono ubriaco

Ti dico quello che penso e lo sai che lo penso

Vorrei incontrarti di nuovo, di nuovo, di nuovo

Ti giuro, sei la, la, la, la più bella del mondo

Per me tu sei la, la, la più bella del mondo

Ti giuro, sei la, la, la più bella del mondo

Ti giuro, sei la, la, la più bella del mondo



La, la, la, la più bella del mondo

La, la, la, la più bella del mondo

La, la, la, la più bella del mondo

La, la, la, la più bella del mondo



Chiamate senza rispondersi

E dopo dirsi "Ti amo" piangendo

Pensando "Ti odio", cercarti di nuovo