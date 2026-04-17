La canzone fa parte dell'album Ragazzo di Giù Deluxe, la versione speciale dell’ultimo album dell'artista di Salerno che vede la tracklist arricchirsi di cinque brani inediti
Esce oggi Ragazzo di Giù Deluxe (Epic Records/Sony Music Italy), la versione speciale dell’ultimo album Rocco Hunt, certificato Disco D’Oro, che vede la tracklist arricchirsi di cinque nuovi brani inediti e nuove collaborazioni con Parisi e TY1 (La più bella del mondo), Le-One (Non è giusto, non vale), Dipinto ('O Bene e ‘O Male). A entusiasmare è proprio La più bella del mondo, il singolo scritto da Rocco Hunt insieme ai Parisi, il duo di producer internazionale vincitori di un Grammy Award, e Ty1, leggendario produttore della scena rap italiana. Il brano è un viaggio sul liminare del dancefloor dedicato a chi si sente sbagliato sotto lo sguardo degli altri, per ricordare
che la bellezza è qualcosa che vive dentro ognuno di noi.
LE COLLABORAZIONE CON LE-ONE E DIPINTO
Leggendo la tracklist troviamo due degli artisti più interessanti della nuova scena urban partenopea, come Le-One, all’interno di Non è giusto, non vale, brano sulla fine
dolorosa di una storia d’amore, raccontata attraverso le piccole cose di una
quotidianità perduta, come quel codice dell’iPhone cambiato, e Dipinto, all’interno di
’O bene e ‘o male, che racconta la crescita di un ragazzo partito dal nulla. A
completare le novità Sold e mal ‘e cap e l’esercizio di stile di New life (Freestyle 2022), che riportano Rocco alle origini puramente rap, con gli incastri di cui l’artista è capace grazie alla sua metrica e al suo flow affilato.
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LA PIU' BELLA DEL MONDO, IL TESTO
Dicono che esiste un posto, ma dove?
Ho prenotato alle Maldive, ma piove
Abbiamo visto le persone cambiare, nel bene e nel male
Ed io non so perdonare, nemmeno sciare
Il suo sfondo sul display (La sua voce [?])
Tutti i giorni miei con lei (Schiaccerei il tasto replay)
Metti ancora cose inutili dentro la borsa
Non voglio sia un ricordo e poi basta
Quanto ci costa una lacrima?
Chiamate senza rispondersi
E dopo dirsi "Ti amo" piangendo
Pensando "Ti odio", cercarti di nuovo
Sei la più bella del mondo, dеl mondo, del mondo
E, no, non sono ubriaco
Ti dico quello che pеnso e lo sai che lo penso
Vorrei incontrarti di nuovo, di nuovo, di nuovo
Ti giuro, sei la, la, la, la più bella del mondo
Per me tu sei la, la, la più bella del mondo
Ti giuro, sei la, la, la più bella del mondo
Ti giuro, sei la, la, la più bella del mondo
Mille frasi fatte, sigarette
Poi dormivi con le mie magliette
Litigare urlando fino all'alba
Di giorno, dopo dire: "Tutto passa"
Camminare per il centro storico
Intonando un verso neomelodico
O [?] un vecchio marinaio che trovò l'amore non gli importa
Lo trattò come fosse l'ultimo
Bocche che baciavano, adesso si sputano
Quante cose inutili dentro la borsa
Non voglio sia un ricordo e poi basta
Per dirti almeno: "Amore, buonanotte"
E [?] per chi si è amato forte
Io che ancora mi sporco la maglia di vino
Ed ho paura dei film se non ti siedi vicino
Sei la più bella del mondo, del mondo, del mondo
E, no, non sono ubriaco
Ti dico quello che penso e lo sai che lo penso
Vorrei incontrarti di nuovo, di nuovo, di nuovo
Ti giuro, sei la, la, la, la più bella del mondo
Per me tu sei la, la, la più bella del mondo
Ti giuro, sei la, la, la più bella del mondo
Ti giuro, sei la, la, la più bella del mondo
La, la, la, la più bella del mondo
La, la, la, la più bella del mondo
La, la, la, la più bella del mondo
La, la, la, la più bella del mondo
Chiamate senza rispondersi
E dopo dirsi "Ti amo" piangendo
Pensando "Ti odio", cercarti di nuovo
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