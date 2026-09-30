Kirsten Dunst e Jesse Plemons, serata di coppia alla première di Digger a Los Angeles
La première losangelina della nuova fatica cinematografica del divo di Hollywood ha riunito nella più grande città della California gli interpreti del film di Alejandro González Iñárritu. Presenti numerosi ospiti, a pochi giorni dall’uscita americana del 2 ottobre. Non sono mancati all'appello Jesse Plemons (che recita in Digger) e sua moglie Kirsten Dunst. Tom Cruise, protagonista nei panni di Digger Rockwell e anche produttore, ha optato per un elegante completo scuro Armani.
A cura di Camilla Sernagiotto