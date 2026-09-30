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Sandra Hüller ha puntato invece su un’eleganza dal gusto rétro, con un abito in seta color cipria impreziosito da ricami e strass. La scelta della tonalità delicata e dei dettagli luminosi ha dato al suo look un'impronta sofisticata. L'attrice tedesca, nel cast di Digger, nel 2023 ha ottenuto il plauso della critica per Anatomia di una caduta, conquistando candidature agli Oscar, Golden Globe, BAFTA e Critics Choice Award. Ha ricevuto una 2° candidatura ai BAFTA per La zona d’interesse. Ha vinto due Orsi d’argento e due European Film Awards come migliore attrice.

Anatomia di una caduta, tutto sul miglior film in lingua non inglese dei Golden Globe 2024