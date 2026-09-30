Delitto sul Lago di Garda, svelato il cast della serie Disney+

E' stato annunciato il cast di Delitto sul Lago di Garda (titolo provvisorio), nuova serie originale italiana Hulu tratta dal bestseller di Tom Hindle Murder on Lake Garda. Nel cast Carlotta Antonelli, Francesco Gheghi, Saul Nanni, Matilde Gioli, Tommaso Ragno, Paolo Pierobon e Margherita Buy. La serie, composta da sei episodi e diretta da Laura Bispuri, è prodotta da The Apartment Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Disney+ ha annunciato il cast della nuova serie originale italiana Hulu, Delitto sul Lago di Garda (titolo provvisorio), basata sul romanzo di Tom Hindle “Murder on Lake Garda”, bestseller per il Sunday Times. Delitto sul Lago di Garda (titolo provvisorio) è prodotta da The Apartment, società del gruppo Fremantle, e sarà disponibile in esclusiva su Disney+. Le riprese sono attualmente in corso, una delle future location sarà la sponda bresciana del Lago di Garda. Nel cast Carlotta Antonelli, Francesco Gheghi, Saul Nanni, Matilde Gioli, Tommaso Ragno, Paolo Pierobon, Yile Vianello, Margherita Buoncristiani, Paola Buratto, Vincenzo Crea e con la partecipazione di Margherita Buy.

La trama della serie Nella quiete del Lago di Garda, un’isola privata ospita il matrimonio più esclusivo dell’anno tra Leopoldo Vigevani (Saul Nanni), erede di una delle famiglie più ricche e potenti del Paese, e l’influencer Eva Bianchi (Margherita Buoncristiani). Lara (Carlotta Antonelli), fidanzata del fratello dello sposo e aspirante giornalista, è un’estranea in questo mondo di privilegi e apparenze. Ma quando un corpo senza vita viene ritrovato sulla spiaggia, l’isola si trasforma in una trappola da cui nessuno può fuggire e tutti diventano potenziali sospettati. Mentre la polizia tarda ad arrivare, Lara scava tra le crepe dei Vigevani e scopre che tutti nascondono un motivo per uccidere.

Sei episodi diretti da Laura Bispuri Composta da 6 episodi, la serie è diretta da Laura Bispuri, e scritta da Alessandro Fabbri (Head Writer), Ilaria Macchia, Gianluca Bernardini e Laura Colella. Delitto sul Lago di Garda (titolo provvisorio) è prodotta da The Apartment, società del gruppo Fremantle.