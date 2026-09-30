Al Bano in concerto a Bagheria si arrampica sui tralicci e canta Felicità. VIDEOMusica
Il cantante di Cellino San Marco, 83 anni, ha stupito il pubblico del suo concerto in provincia di Palermo. “Salire sui tralicci? D’altronde l’uomo è nato dalla scimmia e io ne sono un rappresentante”, ha scherzato
Al Bano, 83 anni, si è arrampicato sulla struttura metallica del palco del suo concerto a Bagheria, in provincia di Palermo, durante la serata finale della Festa di San Giuseppe e del Bicentenario della città. Mentre si esibiva nel brano Felicità, il cantante di Cellino San Marco ha infilato in tasca il microfono, si è avvicinato ai tralicci e ha iniziato la salita mentre il pubblico urlava il suo nome. Dopo aver raggiunto una certa altezza, Al Bano ha ripreso il microfono con la mano sinistra, si è tenuto saldo con la destra alla struttura e, una volta trovata la stabilità, ha guardato dall’alto piazza Madrice gremita di migliaia di persone: “Finalmente vi vedo! Bagheria, come va?”. Alla vista delle improvvise acrobazie, il pubblico ha iniziato a riprendere il gesto e a urlare il nome del cantante, anche per la preoccupazione. L’artista, però, ha proseguito lo show, fingendo persino di cadere. Una volta ritornato quasi sul palco, ha consegnato il microfono a uno steward che ha cercato di aiutarlo a scendere, invitandolo anche a cantare insieme al pubblico. “Salire sui tralicci? D’altronde l’uomo è nato dalla scimmia e io ne sono un rappresentante”, ha scherzato.
I CASI PRECEDENTI
Non è la prima volta che Al Bano si rende protagonista di un gesto simile, poi diventato virale sui social. Nel 2023, il cantante aveva già compiuto la stessa azione durante un concerto a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, mentre nel 2025 si era arrampicato sulle impalcature del palco del concerto a Serradifalco, in provincia di Caltanissetta, dove aveva lasciato senza parole il pubblico. “Al Bano decide di trasformarsi in Spider-Man”, aveva commentato un utente, che aveva commentato l’agilità del cantante. Sul web, poi, non erano mancati anche scherzosi paragoni con Tarzan.
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LA CARRIERA, CON E SENZA ROMINA POWER
Nato il 20 maggio 1943 a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, nel 1967 il cantautore e attore Al Bano ha ottenuto il primo successo con la canzone Nel sole, poi diventata anche un film con protagonista Romina Power. Nel 1968, all’età di 25 anni, ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano La siepe, dove ha ricevuto il Premio Speciale della Critica. Tra gli anni Settanta e Ottanta Al Bano, insieme all’allora moglie Romina Power, aveva formato il duo Al Bano & Romina Power, con il quale aveva raggiunto i vertici delle classifiche di tutta Europa grazie a brani come Felicità, Ci sarà e Nostalgia canaglia. In particolare, la coppia ha vinto l’edizione del 1984 con il brano Ci sarà. Nel 1995 i due hanno concluso la loro collaborazione stabile e, nel 1996, Al Bano si è presentato per la prima volta senza la moglie al Festival di Sanremo, mentre nel 2013 ha avviato una reunion con la cantante, con la quale nel 2015 è anche tornato sul palco del Teatro Ariston e nel 2020 ha partecipato alla gara canora. Nel 2023 si è invece esibito come ospite insieme aI colleghi Massimo Ranieri e a Gianni Morandi con i migliori brani del loro repertorio. Tra il 2023 e il 2024 è stato giudice del talent show Io canto Generation, mentre nel 2025 ha partecipato come ospite alla prima edizione di San Marino Song Contest 2025.
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Nato a Monghidoro, in provincia di Bologna, l’11 dicembre 1944, ha iniziato giovanissimo a esibirsi come cantante. Poi i primi successi, con la consacrazione arrivata grazie ad 'Andavo a cento all’ora'. Da lì in poi, una carriera brillante e lunghissima che l'ha portato a diventare parte della storia musicale del nostro Paese