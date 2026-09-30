Il cantante di Cellino San Marco, 83 anni, ha stupito il pubblico del suo concerto in provincia di Palermo. “Salire sui tralicci? D’altronde l’uomo è nato dalla scimmia e io ne sono un rappresentante”, ha scherzato Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Al Bano, 83 anni, si è arrampicato sulla struttura metallica del palco del suo concerto a Bagheria, in provincia di Palermo, durante la serata finale della Festa di San Giuseppe e del Bicentenario della città. Mentre si esibiva nel brano Felicità, il cantante di Cellino San Marco ha infilato in tasca il microfono, si è avvicinato ai tralicci e ha iniziato la salita mentre il pubblico urlava il suo nome. Dopo aver raggiunto una certa altezza, Al Bano ha ripreso il microfono con la mano sinistra, si è tenuto saldo con la destra alla struttura e, una volta trovata la stabilità, ha guardato dall’alto piazza Madrice gremita di migliaia di persone: “Finalmente vi vedo! Bagheria, come va?”. Alla vista delle improvvise acrobazie, il pubblico ha iniziato a riprendere il gesto e a urlare il nome del cantante, anche per la preoccupazione. L’artista, però, ha proseguito lo show, fingendo persino di cadere. Una volta ritornato quasi sul palco, ha consegnato il microfono a uno steward che ha cercato di aiutarlo a scendere, invitandolo anche a cantare insieme al pubblico. “Salire sui tralicci? D’altronde l’uomo è nato dalla scimmia e io ne sono un rappresentante”, ha scherzato.

@giovannibarone921 Albano a Bagheria - per il bicentenario del Paese ❤️ ♬ audio originale - giovannibarone921

I CASI PRECEDENTI Non è la prima volta che Al Bano si rende protagonista di un gesto simile, poi diventato virale sui social. Nel 2023, il cantante aveva già compiuto la stessa azione durante un concerto a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, mentre nel 2025 si era arrampicato sulle impalcature del palco del concerto a Serradifalco, in provincia di Caltanissetta, dove aveva lasciato senza parole il pubblico. “Al Bano decide di trasformarsi in Spider-Man”, aveva commentato un utente, che aveva commentato l’agilità del cantante. Sul web, poi, non erano mancati anche scherzosi paragoni con Tarzan. Approfondimento Il (secondo) matrimonio di Cristel Carrisi e Davor Luksic