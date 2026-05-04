“Ylenia è nel cuore di Romina e nel mio. È solo lì che lei è viva”. Il 3 maggio Al Bano Carrisi, ospite di Mara Venier a Domenica In, ha risposto così alle dichiarazioni che l’ex moglie Romina Power aveva rilasciato nell’ultima puntata di Belve di Francesca Fagnani sulla figlia Ylenia, scomparsa il 31 dicembre 1993 a New Orleans quando aveva 23 anni. “Non mi piace parlare quando lei non c’è, ma ho il dovere di rispondere a certe battute che non ho gradito”, ha detto il cantante. Nella precedente intervista, Power aveva infatti dichiarato che, dopo aver trascorso un mese di ricerche nella città americana, Al Bano aveva scelto di andarsene per tornare al suo lavoro: “Quando pensi di avere un pilastro vicino e di colpo arriva il momento in cui vuoi appoggiarti e non c’è niente, non c’è un sostegno, allora le cose cambiano”. Ora, il cantante ha invece replicato: “Al tempo della scomparsa di Ylenia eravamo agli sgoccioli: ho fatto di tutto per salvare quell’unione e la famiglia. Avevo l’obbligo di farlo, perché la famiglia per me è sempre stata sacra. Sentire Romina dire a Belve che in quel periodo non c’ero mi fa male perché, forse, non mi ha visto. Chi passava quelle notti a New Orleans nei posti più trucidi, con le pistole a ogni angolo, a cercare informazioni su nostra figlia? Come fai a dire che non avevi il mio sostegno? Dov’eri tu? Perché spari queste cose alle mie spalle?. Dire che me ne sono andato per il lavoro è uno schiaffo, una pugnalata nel cuore. Ho capito che non c’era più niente da fare: ho rifatto tutti i passi che mia figlia ha fatto, e ho capito che non c’era più spazio per l’illusione. Non merito di sentire una frase del genere, perché so di essere stato un buon padre. Non è giusto, non è vero. Lasciamola in pace questa figlia. Il demonio mi ha toccato ma non ha vinto. Ho scelto sempre la strada di Dio. Accettare la verità è stata dura e continuerà a esserlo per sempre”. A Belve, Power aveva poi affermato di avere ancora la speranza che Ylenia sia ancora viva. Con la voce spezzata dal dolore, e trattenendo le lacrime prima di chiedere un bicchiere d’acqua, Al Bano ha al contrario raccontato di aver “accettato la verità. È stata dura, ed è dura, e non passerà mai, lo so...ma non mi creo illusioni. Ylenia sta in questo cuore, sicuramente anche nel tuo. Pensala come vuoi, Romina, ti farà anche bene. Ma lasciamola in pace Ylenia, lei è nel nostro cuore, e vivrà lì per sempre”.