Il (secondo) matrimonio di Cristel Carrisi e Davor Luksic

La coppia ha rinnovato i voti in una cerimonia intima a Roma, raccontata sui social dalla sorella della sposa, Romina Carrisi, con foto e parole cariche di emozione. Presente mamma Romina Power, mentre a far discutere sono state due assenze: quelle di Al Bano e del fratello Yari
Un secondo sì, a distanza di un decennio dal primo. Cristèl Carrisi, terzogenita di Al Bano e Romina Power, e il marito Davor Luksic hanno scelto di rinnovare le loro promesse di matrimonio. La cerimonia si è svolta in questi giorni a Roma, in un palazzo elegante e riservato, dieci anni dopo le nozze celebrate il 3 settembre 2016. A svelare l'evento sono state le immagini condivise sui social dalla sorella minore della sposa.
Il rinnovo delle promesse raccontato da Romina
A raccontare la giornata è stata Romina Carrisi, che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una serie di scatti della festa, curata da Palazzo Eventi insieme al wedding planner Andrey Nastasenko. Nella didascalia, la sorella non ha nascosto la commozione, descrivendo il legame tra Cristèl e Davor come "solido, divertente, rispettoso, silenzioso, sublime" e aggiungendo: "Quanto amo il loro amore". Per la sposa ha avuto parole affettuose, sottolineando che "se lo merita tutto".
Romina ha inoltre raccontato un dettaglio delle immagini: nella prima foto stava cercando di trattenere le lacrime mentre Cristèl leggeva le proprie promesse. Non è la prima volta che indica il rapporto della sorella maggiore come esempio di coppia solida.
Tra gli invitati c'era anche mamma Romina Power, ritratta al tavolo tra candele e allestimenti floreali.
Le assenze di Al Bano e Yari
A catalizzare l'attenzione, però, non sono stati gli abiti o gli allestimenti, ma due assenze di peso: quella del padre Al Bano e quella del fratello Yari. Secondo quanto riportato, le mancate presenze si collocano a distanza di mesi da tensioni familiari non ancora rientrate. Nei commenti al post, alcuni follower si sono concentrati sui figli della coppia, chiedendo scatti di famiglia al completo: stando a quanto riferito da Romina, il fotografo non avrebbe ancora condiviso tutte le immagini dell'evento.
Il matrimonio tra Cristèl e l'imprenditore cileno-croato Davor Luksic risale al 3 settembre 2016, quando la coppia pronunciò il sì nella chiesa di San Matteo, nel centro storico di Lecce, davanti a circa 500 invitati, per poi proseguire i festeggiamenti nelle campagne di Cellino San Marco. Dalla loro unione sono nati tre figli. A dieci anni di distanza, la scelta di rinnovare le promesse conferma la solidità di un legame nato lontano dai riflettori.