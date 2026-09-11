Il (secondo) matrimonio di Cristel Carrisi e Davor Luksic

La coppia ha rinnovato i voti in una cerimonia intima a Roma, raccontata sui social dalla sorella della sposa, Romina Carrisi, con foto e parole cariche di emozione. Presente mamma Romina Power, mentre a far discutere sono state due assenze: quelle di Al Bano e del fratello Yari

Un secondo sì, a distanza di un decennio dal primo. Cristèl Carrisi, terzogenita di Al Bano e Romina Power, e il marito Davor Luksic hanno scelto di rinnovare le loro promesse di matrimonio. La cerimonia si è svolta in questi giorni a Roma, in un palazzo elegante e riservato, dieci anni dopo le nozze celebrate il 3 settembre 2016. A svelare l'evento sono state le immagini condivise sui social dalla sorella minore della sposa.

Il rinnovo delle promesse raccontato da Romina

A raccontare la giornata è stata Romina Carrisi, che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una serie di scatti della festa, curata da Palazzo Eventi insieme al wedding planner Andrey Nastasenko. Nella didascalia, la sorella non ha nascosto la commozione, descrivendo il legame tra Cristèl e Davor come "solido, divertente, rispettoso, silenzioso, sublime" e aggiungendo: "Quanto amo il loro amore". Per la sposa ha avuto parole affettuose, sottolineando che "se lo merita tutto".

Romina ha inoltre raccontato un dettaglio delle immagini: nella prima foto stava cercando di trattenere le lacrime mentre Cristèl leggeva le proprie promesse. Non è la prima volta che indica il rapporto della sorella maggiore come esempio di coppia solida.

Tra gli invitati c'era anche mamma Romina Power, ritratta al tavolo tra candele e allestimenti floreali.