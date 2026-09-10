Non solo una stagione teatrale, ma soprattutto un progetto culturale: questo, e molto altro ancora, è “La STAGIONE DIVERSA” di IMBONATI11 ART HUB. Con la direzione artistica di Simone Nardini, il programma de LaD inizia ufficialmente il 16 ottobre per poi concludersi a giugno 2027 con uno spettacolo speciale a cura di MTS – MUSICAL! THE SCHOOL. Filo conduttore HABITATA CORPORA, una riflessione sul corpo e sulle sue relazioni con gli altri corpi, lo spazio, la scena e le arti

La terza edizione di progetto culturale aperto, in cui teatro, arti performative, formazione, ricerca e sperimentazione convivono senza gerarchie: è stata presentata La STAGIONE DIVERSA di IMBONATI11 ART HUB, con il programma ufficiale al via il 16 ottobre, programmazione che guarda molto ai nuovi linguaggi e alle giovani compagnie, con 13 compagnie e 14 titoli tra teatro, teatro-danza, performance e musical, oltre a due Prime Nazionali.

Il programma da ottobre a dicembre 2026

Il primo spettacolo in programma è DOVEVO ANDARE AL MARE, scritto, diretto e interpretato da Marco Bandiera, con il sostegno di Teatro Trastevere e Teatro di Villazzano. Un racconto che intreccia le vicende di due uomini sullo sfondo dei fatti del G8 di Genova del 2001. Il 17 ottobre la Compagnia del tempo perso presenta LEGNO CATTIVO di e con Giulia Rizzetto, regia di Marta Palmisano e Jacopo Veronese, una rilettura di Pinocchio attraverso il teatro di figura e le pressioni che accompagnano la crescita. La programmazione prosegue venerdì 27 novembre con IO SONO IO della Compagnia LegÀmi, scritto, diretto e interpretato da Marco Rampello, un percorso sull’identità e sul rapporto tra corpo, memoria e sguardo degli altri. A dicembre, sabato 19, Fuori cartellone, il teatro musicale incontra la tradizione con il classico appuntamento del CONCERTO DI NATALE con i talenti di MTS – MUSICAL! THE SCHOOL e la direzione canora di Eleonora Mosca.

Gli spettacoli previsti a gennaio e febbraio

Dopo la pausa natalizia, la stagione riprende venerdì 8 gennaio 2027 con OSSERVATI – Protocollo 01 del Collettivo Sguardi, una performance partecipativa che mette il pubblico al centro e interroga il rapporto tra chi guarda e chi è guardato. Venerdì 22 gennaio, Leggende Metropolitane presenta PATRIZZIA. La vera storia di una sensation seeker, di e con Savì Manna, un racconto tra identità, passioni e conflitti. Sabato 23 gennaio, Progetto Cornucopia propone UP TO YOU - Sta a te, performance di teatro danza con Elena Rossetti e Giovanni Rosa sul tema della violenza e sul percorso di presa di coscienza e rinascita. Domenica 24 e lunedì 25 gennaio, Opera Promotion presenta FATA MALE – Seconda Stella a Destra fino al Cuscino, scritto da Davide Garattini Raimondi e Bianca Serfilippi, con la regia di Davide Garattini Raimondi, che racconta l’isolamento di una tredicenne che si rifugia nel mondo digitale, affrontando i temi dell’adolescenza, della pressione sociale e dell’Hikikomori.

A febbraio, venerdì 12, arriva A NAKED LOVE, scritto e diretto da Gabriele De Pasquale, che attraverso dieci racconti affronta amore, corpo e sessualità, con attenzione all’affettività delle persone con disabilità. Venerdì 26 febbraio, B&M Lab propone PAOLA BIG A$$, progetto teatrale di Andrea Brancone, con la regia di Andrea Brancone, una riflessione su identità, desiderio e mondo digitale.

Marzo, aprile e lo spettacolo a sorpresa di MTS – MUSICAL! THE SCHOOL

La programmazione prosegue sabato 6 marzo con la Prima Nazionale di LA MADONNA DEL LATTE, di Teatro Princesa, scritto e diretto da Christian Mandas. Uno spettacolo di realismo magico che vede un gruppo di omosessuali, affetti da un’epidemia, confinati in un isolotto. Venerdì 19 marzo, ancora in Prima Nazionale, CEROTTI scritto, diretto e interpretato da Mariano Jaime, appuntamento della sezione Musical Off, è un one drag show che alterna comicità, musica ed emozione per raccontare ferite e fragilità attraverso il personaggio di Frida. Venerdì 16 aprile il Collettivo Teatro Immagine presenta IMPATTO ZERO, scritto da Paola Maria D’Agnone, con la regia di Luca Baeli e Silvia Bazzini e Greta Rosemarie Egidi in scena: la crisi di una relazione diventa una riflessione sul cambiamento climatico e sulla responsabilità ambientale. La stagione si conclude da venerdì 4 a domenica 6 giugno 2027, per la sezione Musical Off, con lo SPETTACOLO A SORPRESA di MTS – MUSICAL! THE SCHOOL.