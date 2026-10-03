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Kesha, una fan le regala la dentiera durante il concerto. VIDEO

Musica

Un gesto decisamente insolito ha trasformato un momento del concerto in una scena surreale, tra lo stupore del pubblico e l'incredulità della cantante statunitense

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Durante una tappa del Freedom Tour, Kesha si è trovata al centro di una scena decisamente insolita: una fan si è tolta la protesi dentale superiore e l'ha consegnata direttamente alla cantante. La popstar l'ha presa tra le dita, salvo poi rendersi conto della situazione: "È ancora calda", ha scherzato al microfono davanti al pubblico. Poco dopo, però, la spettatrice ha chiesto alla sicurezza di riavere indietro la protesi, trasformando il curioso scambio in uno dei momenti più surreali del concerto.

la reazione della cantante

Il gesto ha però un precedente legato alla singolare passione di Kesha per i denti dei suoi fan. Come raccontato dalla stessa artista e riportato dal Sun, da anni conserva quelli veri che le vengono regalati o spediti, tanto da averli trasformati in gioielli e accessori: una collana, un orecchino, una cintura e persino una corona. "La storia dei denti è iniziata quando sono diventata ossessionata dai miei fan", ha raccontato, spiegando come sia nata l'idea di utilizzare i denti ricevuti per le sue creazioni. Il video dell'episodio, pubblicato dalla cantante, ha raccolto circa 3 milioni di visualizzazioni e oltre 161 mila like.

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