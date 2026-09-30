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Paris Fashion Week, la sfilata di Saint Laurent Summer 2027, un mare d'oro. FOTO

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©Getty

Una collezione lussuosa, barocca, sfacciatamente elegante, fatta di look total gold e tocchi di nero finali. Una distesa d'oro liquido, dalla Torre Eiffel alla passerella, fin dentro il guardaroba delle donne, la cui energia per Yves Saint Laurent era rappresentata proprio dal colore più prezioso di tutti. Era il momento giusto per realizzarla, scrive Vaccarello, che celebra così dieci anni alla guida della Maison francese

A cura di Vittoria Romagnuolo

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