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Ogni cosa è preziosa come un gioiello, tutto è seducente, a partire dai sandali barocchi col tacco alto a forma di serpente, agghindati con pietre e frange di catene a cascata. Tutto è rigorosamente inserito nei codici ultra conosciuti della Maison che ha fatto dell'eleganza sfacciata il suo segno distintivo. “Ho in mente questa collezione da molto tempo (...) questo era il momento giusto per portarla alla luce. È molto personale per me, carico di emozione, preferirei non dire troppo e farti sperimentare tutte le sue sfumature", scrive lo stilista.