Paris Fashion Week, Elodie, Celine Dion e le altre in passerella per l'Oréal. FOTO
Fuochi d'artificio, applausi e tante luci, nel cielo e sugli abiti decorati con cristalli e paillettes. Parigi dà il calcio d'inizio alla settimana più glamour della stagione con la squadra di global ambassador de L'Oréal, marchio che da sempre rappresenta bellezza e potere femminile. La nona sfilata organizzata dal brand, ancora una volta legata al tema "Express Your Worth", porta a sorpresa sul palco Céline Dion. La sua voce rende la festa davvero memorabile
A cura di Vittoria Romagnuolo