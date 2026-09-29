Naza, record di incassi al primo giorno di programmazione in Italia per il documentarioCinema
Il documentario che ha fatto discutere alla Mostra di Venezia conquista ora anche il pubblico italiano. Sold out, proiezioni esaurite e una distribuzione inizialmente limitata che potrebbe essere estesa oltre le date previste
L’uscita italiana di Naza (RECENSIONE) si sta trasformando in un caso cinematografico. Il documentario di Yuval Abraham e Rachel Szor, premiato con il Premio Speciale della Giuria alla 83ª Mostra di Venezia, è arrivato nelle sale il 28 settembre per una distribuzione-evento inizialmente prevista fino al 30, ma la risposta del pubblico ha portato a una programmazione destinata a proseguire oltre le tre giornate. Le proiezioni hanno registrato numerosi sold out, mentre il film è stato programmato in oltre 500 sale italiane nella prima fase dell’uscita.
Dall’inchiesta al grande schermo
Il risultato assume particolare rilievo considerando la natura dell’opera: Naza è un documentario d’inchiesta di 80 minuti, nato da tre anni di lavoro giornalistico e costruito attraverso le testimonianze anonime di 24 membri dell’intelligence e dell’esercito israeliano. Dopo la presentazione veneziana, accompagnata da una lunga ovazione e dal riconoscimento della giuria, il film ha continuato il suo percorso internazionale, arrivando anche al New York Film Festival. In Italia la distribuzione è firmata da I Wonder Pictures, mentre i registi hanno annunciato che il documentario sarà successivamente disponibile gratuitamente online, così da ampliare il più possibile l’accesso al film e alle testimonianze raccolte.
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