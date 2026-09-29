Naza, record di incassi al primo giorno di programmazione in Italia

L’uscita italiana di Naza (RECENSIONE) si sta trasformando in un caso cinematografico. Il documentario di Yuval Abraham e Rachel Szor, premiato con il Premio Speciale della Giuria alla 83ª Mostra di Venezia, è arrivato nelle sale il 28 settembre per una distribuzione-evento inizialmente prevista fino al 30, ma la risposta del pubblico ha portato a una programmazione destinata a proseguire oltre le tre giornate. Le proiezioni hanno registrato numerosi sold out, mentre il film è stato programmato in oltre 500 sale italiane nella prima fase dell’uscita.

Dall’inchiesta al grande schermo

Il risultato assume particolare rilievo considerando la natura dell’opera: Naza è un documentario d’inchiesta di 80 minuti, nato da tre anni di lavoro giornalistico e costruito attraverso le testimonianze anonime di 24 membri dell’intelligence e dell’esercito israeliano. Dopo la presentazione veneziana, accompagnata da una lunga ovazione e dal riconoscimento della giuria, il film ha continuato il suo percorso internazionale, arrivando anche al New York Film Festival. In Italia la distribuzione è firmata da I Wonder Pictures, mentre i registi hanno annunciato che il documentario sarà successivamente disponibile gratuitamente online, così da ampliare il più possibile l’accesso al film e alle testimonianze raccolte.