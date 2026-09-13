Vincitori Festival del Cinema di Venezia 2026, tutti i premi. FOTO

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Il Leone del Futuro – Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis” va a La Maison du Vent (House of the Wind) di Auguste Bernard Kouemo Yanghu, che si aggiudica così una doppia premiazione. Il film - una coproduzione tra Camerun, Francia, Belgio, Benin, Arabia Saudita e Qatar - racconta la storia di Josette, una madre anziana che vive a Yaoundé e cerca di convincere i suoi sei figli, emigrati all'estero, a tornare a casa. Il premio è stato assegnato dalla giuria presieduta da Carolina Cavalli e composta da Akinola Davies Jr. e Ted Hope.