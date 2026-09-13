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Vincitori Festival del Cinema di Venezia 2026, tutti i premi. FOTO

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©Getty

La cerimonia conclusiva dell’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia di sabato 12 settembre 2026 ha decretato i vincitori tra 21 titoli in gara nel concorso. Scopriamo tutti i riconoscimenti che sono stati assegnati, dal prestigioso Leone d'Oro andato al film "Woman Unknown" di May el-Toukhy fino al Premio Orizzonti per la migliore interpretazione maschile a Riccardo Scamarcio per "I Figli della Scimmia"

A cura di Camilla Sernagiotto

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