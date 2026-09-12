Woman Unknown è diretto da May el-Toukhy, che firma anche la sceneggiatura insieme a Maren Louise Käehne. La regista sceglie di raccontare una vicenda femminile per interrogare i meccanismi del potere, della punizione e del giudizio sociale. Il film dà voce a figure ispirate alla storia che raramente trovano spazio nel racconto collettivo della guerra.

"La guerra non ha un volto di donna, scrive l’autrice bielorussa Svjatlana Aleksievič nella sua opera omonima. Kvinde Ukendt dà voce a figure femminili ispirate alla storia che raramente trovano spazio nel racconto collettivo, e cerca di far luce sulla condizione delle donne al centro della vicenda", spiega la regista May el-Toukhy. "Il film esplora il tema del corpo femminile come campo di battaglia attraverso la prospettiva delle cosiddette collaboratrici orizzontali: le numerose donne che, in tutta Europa durante la Seconda guerra mondiale, intrecciarono relazioni con soldati degli eserciti occupanti e che, al termine del conflitto, subirono durissime conseguenze. La storia è ambientata nell’immediato dopoguerra: un periodo di entusiasmo, ottimismo ed euforia per l’Europa, ma anche un tempo segnato dall’assenza di un reale quadro giuridico capace di affrontare le conseguenze del conflitto appena concluso. Mentre il patriottismo si rafforzava e l’ipocrisia prosperava, il comportamento sessuale di quelle donne veniva considerato un’offesa all’identità nazionale. Per questo, individui e gruppi della società si sentirono autorizzati a punirle, giudicandole per le relazioni che avevano avuto. Furono perseguitate, umiliate pubblicamente e condannate a uno stigma destinato a segnarle per tutta la vita. Le donne hanno spesso pagato il prezzo della guerra con il proprio corpo: attraverso il controllo, la punizione e la violenza sessuale. Purtroppo, non si tratta di un fenomeno relegato al passato. Kvinde Ukendt indaga questi meccanismi e invita a riflettere su come il corpo e il desiderio femminili vengano percepiti e giudicati, non solo in tempo di guerra".