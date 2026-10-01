Al centro della storia del film La città dei vivi c'è Luca, 23 anni, cresciuto in una famiglia adottiva affettuosa e apparentemente sereno nella sua vita tra amici, periferia, centro città e la relazione con la sua fidanzata. Come molti ragazzi della sua età, è però ancora alla ricerca della propria direzione e sembra vivere una sorta di doppia dimensione, tra ciò che mostra agli altri e quello che porta dentro di sé.

Una sera, un incontro apparentemente casuale introduce nella sua vita un elemento destinato a spezzare gli equilibri costruiti fino a quel momento. Da qui prende forma un racconto di formazione particolare, in cui la violenza e le sue conseguenze diventano lo sfondo attraverso cui osservare un'intera generazione e una città fatta di relazioni, solitudini e contraddizioni.

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