Digger ama raccontare la propria leggenda. Lui e suo fratello, quaranta giorni e quaranta notti a scavare con una pala. Tanto durò la pioggia del Diluvio, secondo la Genesi. Ma qui dal cielo non cade una goccia: è la terra che deve restituire qualcosa.

Con quella stessa pala, Digger ha seppellito il fratello. Poi ha continuato a scavare. Poi ha trovato il petrolio. Caino e Abele con una trivella al posto dell’altare, e nessun Dio a domandare dove sia finito l’altro. Digger, del resto, avrebbe già la risposta pronta: sono forse il custode di mio fratello?

Digger, in inglese, è colui che scava. E il gravedigger è il becchino. Shakespeare lo sapeva bene: nel quinto atto dell’Amleto sono proprio due becchini a scherzare mentre preparano la fossa di Ofelia, tra un teschio e un indovinello. Chi scava fosse ha sempre la battuta pronta.

La pala, oggi, è incastonata come un trofeo nella sua dimora sardanapalesca, tra animali impagliati, ritratti di antenati e corna di ogni foggia. Come il Sardanapalo che Delacroix dipinse ispirandosi alla tragedia di Byron, il re assiro che prima di salire sul rogo ordina di distruggere con sé concubine, cavalli e tesori. Digger, beninteso, non ha alcuna intenzione di finire sulla pira. Ma il fuoco, a ben vedere, lo ha già acceso per tutti.

In origine il film doveva intitolarsi Blah, Blah, Blah, ha raccontato Iñárritu: un omaggio a quell’arma incredibile, terribile e terrificante che è la lingua, capace di farci credere in ciò che non vediamo. Digger scava pozzi e scava parole. E se poi il destino dell’umanità dovesse finire in balia dei venti o delle correnti oceaniche, poco male: basta avere fede che Dio protegga l’America. In God We Trust, sta scritto sui dollari. Digger aggiunge, a margine: e nelle correnti del Golfo.