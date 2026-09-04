15/18, Cédric Kahn racconta il dolore adolescente a Venezia 83

Il teatro dell'azione è il reparto di psichiatria adolescenziale di un ospedale pubblico francese. Il titolo, 15/18, allude alla forbice anagrafica dei degenti, dai quindici ai diciotto anni, e Kahn filma quel luogo come una piccola nazione a sé stante, con le sue frontiere — le porte chiuse, i telefoni sequestrati — i suoi codici, le sue gerarchie sospese.

Ci tiene, il regista, a che sia pubblico: perché è nel pubblico che finiscono per mescolarsi tutte le classi, tutte le fedi, tutte le provenienze, in una democrazia del dolore che è forse l'unica davvero praticata.

Dentro ci sono dodici adolescenti e dieci operatori. E c'è il primario Étienne, interpretato dallo stesso Kahn, che di sé, con understatement, traccia il ritratto di un sessantenne, consapevole che quei ragazzi non sono dei matti, ma giovani esseri in frantumi.

Attorno a Lucia, interpretata da Malou Khebizi, protagonista di Diamant brut di Agathe Riedinger, ruotano l'amica Éloïse, ricoverata da lungo tempo, e una piccola corte dei miracoli, ciascuno alle prese con la propria crepa. C'è persino il ritorno di Sophie Guillemin, che Kahn lanciò giovanissima ne L'Ennui nel 1998.

Poi, un giorno, arriva Enzo, il nuovo paziente, misterioso quanto basta per incrinare i fragili equilibri della comunità. Ed è lui, forse, a incarnare quel «18» del titolo: tra pochi mesi sarà maggiorenne e allora la struttura dovrà lasciarlo andare. Solo che ad attenderlo, là fuori, non c'è un'altra corsia ma la prospettiva del carcere.