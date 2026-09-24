L'Isola dei Ricordi, cosa sapere sul film d'animazione DreamWorks in uscita al cinemaCinema
Introduzione
Arriva nelle sale italiane giovedì 24 settembre 2026 L'isola dei ricordi (Forgotten Island), la nuova avventura animata targata DreamWorks Animation, diretta da Joel Crawford e Januel P. Mercado.
Il film d'animazione porta sul grande schermo un universo fantastico ispirato alla cultura e alla mitologia filippina, intrecciando avventura, commedia e fantasy con una storia che mette al centro l'amicizia e il delicato momento in cui, crescendo, le strade di due persone possono iniziare a separarsi. Protagoniste sono Jo e Raissa, due amiche inseparabili che si ritrovano catapultate in una misteriosa isola popolata da creature leggendarie.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul film L'isola dei ricordi, dalla trama al cast vocale. Nel frattempo potete guardare il trailer ufficiale nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
La trama de L'isola dei ricordi
Jo e Raissa, protagoniste del film L'isola dei ricordi, sono amiche fin dall'infanzia, ma ormai hanno davanti a loro un momento di svolta. Dopo gli anni trascorsi insieme, Raissa sta per lasciare le Filippine per trasferirsi a Los Angeles e proseguire il proprio percorso di studi. Durante la loro ultima serata insieme, però, le due ragazze si imbattono in un misterioso portale che le conduce in un luogo completamente diverso da quello che conoscono.
Si ritrovano così a Nakali, un'isola fantastica abitata dalle creature della mitologia filippina. Senza sapere esattamente come siano arrivate e come poter tornare indietro, Jo e Raissa devono orientarsi in un mondo popolato da esseri soprannaturali, alcuni dei quali si riveleranno preziosi alleati e altri decisamente più pericolosi.
Tra i personaggi che incontrano c'è Raww, un buffo licantropo-cane che finisce per accompagnarle nella loro avventura. Il viaggio diventa progressivamente anche un modo per mettere alla prova il legame tra le due protagoniste e confrontarsi con il valore dei ricordi che hanno costruito insieme.
Senza anticipare gli sviluppi della storia, il film utilizza l'avventura fantastica per raccontare una paura molto concreta: quella di crescere, cambiare e rischiare di perdere le persone che hanno accompagnato una parte fondamentale della nostra vita. La memoria diventa così uno degli elementi centrali del racconto, insieme alla difficoltà di affrontare il passaggio dall'adolescenza all'età adulta.
La produzione e la regia
L'isola dei ricordi nasce dalla collaborazione tra Joel Crawford e Januel P. Mercado, che firmano insieme la regia e la sceneggiatura. I due avevano già lavorato insieme in precedenza e hanno costruito il progetto a partire da un interesse comune per la cultura filippina e per il folklore del Paese.
L'ambientazione non è quindi soltanto uno sfondo esotico per l'avventura: la mitologia filippina costituisce una parte fondamentale dell'identità del film. Al centro ci sono gli Aswang, termine utilizzato per indicare diverse creature soprannaturali del folklore delle Filippine, reinterpretate attraverso uno stile visivo pensato per unire fantasia, comicità e atmosfere più inquietanti.
Anche la scelta di ambientare la storia negli anni Novanta è legata ai temi del film. Si tratta di un periodo precedente agli smartphone e ai social network, nel quale le amicizie venivano costruite soprattutto attraverso il tempo trascorso insieme e le esperienze condivise. I ricordi diventano quindi una parte essenziale del legame tra Jo e Raissa.
Per rendere più autentica l'ambientazione di L'isola dei ricordi, gli autori e alcuni membri della produzione hanno inoltre effettuato un viaggio di ricerca nelle Filippine, visitando Manila e diverse isole del Paese. L'esperienza ha contribuito alla costruzione dell'immaginario del film e alla rappresentazione della cultura e delle tradizioni filippine.
Il cast vocale
Nella versione italiana del film L'isola dei ricordi, le protagoniste Jo e Raissa sono doppiate rispettivamente da Giulia Vecchio e Alessandro Tiberi, mentre nella versione originale inglese le voci sono affidate a Dave Franco, Jenny Slate e Manny Jacinto.
Il cast vocale contribuisce a dare vita a un universo nel quale personaggi umani e creature fantastiche convivono all'interno della stessa avventura. Tra i protagonisti c'è anche Raww, il particolare licantropo-cane che accompagna Jo e Raissa nel loro viaggio sull'isola.
L'isola dei ricordi dura 109 minuti, appartiene ai generi dell'animazione, dell'avventura e della commedia ed è prodotto negli Stati Uniti. Il film arriva nei cinema italiani dal 24 settembre 2026, distribuito da DreamWorks/Universal Pictures.