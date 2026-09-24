L'isola dei ricordi nasce dalla collaborazione tra Joel Crawford e Januel P. Mercado, che firmano insieme la regia e la sceneggiatura. I due avevano già lavorato insieme in precedenza e hanno costruito il progetto a partire da un interesse comune per la cultura filippina e per il folklore del Paese.

L'ambientazione non è quindi soltanto uno sfondo esotico per l'avventura: la mitologia filippina costituisce una parte fondamentale dell'identità del film. Al centro ci sono gli Aswang, termine utilizzato per indicare diverse creature soprannaturali del folklore delle Filippine, reinterpretate attraverso uno stile visivo pensato per unire fantasia, comicità e atmosfere più inquietanti.

Anche la scelta di ambientare la storia negli anni Novanta è legata ai temi del film. Si tratta di un periodo precedente agli smartphone e ai social network, nel quale le amicizie venivano costruite soprattutto attraverso il tempo trascorso insieme e le esperienze condivise. I ricordi diventano quindi una parte essenziale del legame tra Jo e Raissa.

Per rendere più autentica l'ambientazione di L'isola dei ricordi, gli autori e alcuni membri della produzione hanno inoltre effettuato un viaggio di ricerca nelle Filippine, visitando Manila e diverse isole del Paese. L'esperienza ha contribuito alla costruzione dell'immaginario del film e alla rappresentazione della cultura e delle tradizioni filippine.