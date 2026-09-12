Mostra del Cinema di Venezia, cerimonia di chiusura e proclamazione di vincitori. DIRETTA
Alle ore 19, nella Sala Grande del Palazzo del Cinema, si terrà la cerimonia di premiazione condotta da Greta Scarano e da Nicolas Maupas, e con protagonista musicale Francesca Michielin. La Giuria Internazionale del Concorso, presieduta da Maggie Gyllenhaal, consegnerà il Leone d’Oro al Miglior film. Alle ore 17.15 inizierà il red carpet. Il film di chiusura Fuori Concorso sarà Dio ride di Giovanni Veronesi e con Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando
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Oggi, sabato 12 settembre 2026 alle ore 19 nella Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido, si svolgerà la cerimonia di premiazione della 83ª edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia (IL RED CARPET DELLA PENULTIMA GIORNATA - LE SCOLLATURE E GLI SPACCHI SUL RED CARPET - LE COPPIE PIÙ BELLE - TUTTI I FILM IN CONCORSO-QUANDO E DOVE VEDERE I FILM), condotta da Greta Scarano e da Nicolas Maupas e con Francesca Michielin come protagonista musicale. La Giuria Internazionale del Concorso, presieduta da Maggie Gyllenhaal, consegnerà il Leone d’Oro al Miglior film. Alle ore 17.15 inizierà il red carpet.
Il film di chiusura Fuori Concorso – Fiction sarà Dio ride di Giovanni Veronesie con Pierfrancesco Favino, Silvio Orlando, Alma Noce, Paolo Rossi e Carlo Cecchi.
Per le Proiezioni Speciali c’è il film Il desiderio di essere inutile - Hugo a Venezia di Stefano Knuchel.
Ecco tutti i premi assegnati nel corso della serata:
- CONCORSO (da assegnare):
- Leone d’Oro per il Miglior film:
- Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria:
- Leone d’Argento – Premio speciale per la Miglior regia:
- Coppa Volpi per la Migliore interpretazione femminile:
- Coppa Volpi per la Migliore interpretazione maschile:
- Premio Osella per la Miglior sceneggiatura:
- Premio Speciale della Giuria:
- Premio Marcello Mastroianni a un Giovane attore o attrice emergente:
- PREMIO VENEZIA OPERA PRIMA (da assegnare):
- Leone del Futuro – Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis”:
- ORIZZONTI EXTRA - PREMIO SPETTATORI - ARMANI BEAUTY (da assegnare):
- ORIZZONTI (da assegnare):
- Premio Orizzonti per il Miglior Film:
- Premio Orizzonti per la Migliore Regia:
- Premio Speciale della Giuria Orizzonti:
- Premio Orizzonti per la Migliore attrice:
- Premio Orizzonti per il Migliore attore:
- Premio Orizzonti per la Migliore sceneggiatura:
- Premio Orizzonti per il Migliore cortometraggio:
- VENEZIA CLASSICI (da assegnare):
- Premio Venezia Classici per il Miglior documentario sul cinema:
- Premio Venezia Classici per il Miglior film restaurato:
- PREMI ALLA CARRIERA:
- Leone d'Oro alla Carriera: George Clooney
- Leone d'Oro alla Carriera: Ellen Burstyn
- VENICE IMMERSIVE (da assegnare):
- Premio per la Realizzazione Venice Immersive:
- Premio Speciale della Giuria Venice Immersive:
- Gran Premio Venice Immersive:
Tra i premi collaterali ci sono:
- GIORNATE DEGLI AUTORI:
- Director Award: A Veces Me Entra Tristeza, Otras Veces Rebelión di María Aparicio
- Premio del Pubblico: Balcanica di Nicola Sorcinelli
- Europa Cinema Venice Label: Une Femme Aujourd’hui di Robert Guediguian
- SETTIMANA INTERNAZIONALE DELLA CRITICA:
- Gran Premio IWONDERFULL per il Miglior film: Prima della guerra di Tommaso Usberti
- Premio del Pubblico: Out Share of Sand di Shalini Adnani
- Premio Luciano Sovena al Miglior produttore: Prima della guerra di Tommaso Usberti
- Premio Mario Serandrei – Hotel Saturnia per il Miglior contributo tecnico: The End of Timesdi Bibiana Rojas Gómez e Juan David Cárdenas Maldonado
- Menzione Speciale del Gran Premio IWONDERFULL: The End of Times di Bibiana Rojas Gómez e Juan David Cárdenas Maldonado
- Miglior Cortometraggio: E-I-E-I-O di Noemi Arfuso
- Premio Circolo del Cinema di Verona (al film più innovativo della selezione): Zoom In, Zoom Out di Dong Jie
- PREMIO FINAL CUT VENICE:
- Occupational Hazards di Bassel Gandour
- LEONCINO D'ORO DI AGIS SCUOLA:
- Premio assegnato da una giuria di studenti delle scuole superiori: Mr. Nelson, Did You Kill People?di Shinya Tsukamoto
- Segnalazione di Cinema for Unicef: NAZA di Yuval Abraham e Rachel Szor
- QUEER LION AWARD 2026:
- Ex aequo London di Victor Di Marco e Márcio Picoli e Queer Edward II di Theo Rollason
- PREMIO CINEMASARÀ - CINETECA DI MILANO:
- Look Back di Hirokazu Kore-eda
- SOUNDTRACK STARS AWARD:
- Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, autori La Nina e Alfredo Maddaluno
- Menzione speciale: Inkdi Danny Boyle, autore Daniel Pemberton
- PEUGEOT AWARD:
- · Gregorio Mattiocco per Bratiska
- SORRISO DIVERSO VENEZIA AWARD:
- · Miglior Film Straniero: Un Bon Petit Soldatdi Stéphane Brizé
- · Miglior Film Italiano: Rider di Roan Johnson e Dade
- · Miglior Regia Under 35: NAZA di Yuval Abraham e Rachel Szor
- PREMIO CARLO LIZZANI:
- Balcanica di Nicola Sorcinelli
- PREMIO FONDAZIONE MIMMO ROTELLA:
- Andrea Pallaoro per The Echo Chamber
- PREMIO RB CASTING:
- Emanuele Maria Di Stefano per La città dei vivi di Edoardo Gabbriellini
Dove e quando vedere i film presentati: le date di uscita
La 83ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia sta entrando nelle sue battute finali. Il viaggio dei film, invece, è appena iniziato. Dal grande cinema d'autore italiano, ai titoli internazionali più attesi, ecco le opere che arriveranno nelle sale, sulle piattaforme e in streaming tra l'autunno 2026 e l'inizio del 2027.
Mostra del Cinema di Venezia 2026, dove e quando vedere i filmVai al contenuto
Un Bon Avocat, gli attori e il regista al Lido
Gli attori Gédéon Ekay e Anthony Bajon e il regista Tristan Séguéla del film Un Bon Avocat, Fuori Concorso alla 83ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia, salutano i fotografi al Lido
Gli altri pronostici
In corsa c'è anche Nanni Moretti, che con il film Succederà questa notte ha sancito il suo ritorno alla Mostra del Cinema di Venezia 37 anni dopo l'ultima partecipazione con Palombella rossa (1989). A lui potrebbe andare il Leone d'Argento - Premio per la Migliore Regia, colmando quel vuoto lasciato da quasi 40 anni per il regista romano.
Chiudono la rosa dei favoriti la coppia Penélope Cruz e Javier Bardem, protagonista del film Bunker di Florian Zeller (Premio per la Migliore sceneggiatura?), e ancora l'interpretazione di Alba Rohrwacher, protagonista del film Un Bon Petit Soldat di Stéphane Brizé (possibile Coppa Volpi femminile?). Un titolo che potrebbe rimescolare ogni pronostico è infine il film Possible Love del coreano Lee Chang-dong, la storia di due coppie sposate e di strade che si intrecciano, rivelando differenze profonde e desideri inconfessati.
Ancora poche ore di attesa per scoprire chi alzerà al cielo il Leone d'Oro. L'appuntamento è stasera alle ore 19 al Palazzo del Cinema del Lido di Venezia.
Il toto-Leoni, Naza punta al Leone d'Oro con Martin McDonagh
È stato annunciato per ultimo, più di un mese dopo tutti gli altri, ed è stato presentato verso la fine della Mostra del Cinema di Venezia 2026. Ma la sua proiezione, e soprattutto il record di sempre di 25 minuti di applausi e standing ovation, ha mandato all'aria qualsiasi previsione iniziale. Il documentario Naza di Yuval Abraham e Rachel Szor è lanciato verso il Leone d'Oro dell'83ª edizione.
Leone tutt'altro che garantito, se si considera che lo scorso anno, le stesse considerazioni erano state fatte per il film The Voice of Hind Rajab di Kaouther Ben Hania, che trattava anch'esso della guerra in Palestina e aveva infranto l'allora record di applausi (22 minuti in quella occasione). Eppure, si era "fermato" al Leone d'Argento - Gran Premio della Giuria.
Per Naza, però, potrebbe esserci un epilogo differente. Non si tratta di un film infatti, ma di un docuflm prodotto dal quotidiano britannico The Guardian e girato di notte sui tetti di Tel Aviv. Sullo schermo compaiono le testimonianze anonime di 24 tra soldati e uomini dell'intelligence israeliana che illustrano nel dettaglio i sistemi e le tecniche utilizzate per la guerra a Gaza e per la gestione delle vittime civili nelle operazioni militari.
In corsa per il Leone d'Oro di sicuro c'è anche un altro titolo, favorito fin dagli inizi, il film Wild Horse Nine di Martin McDonagh, ambientato nel Cile del 1973, alla vigilia del golpe contro Salvador Allende, che racconta la storia di due agenti della Cia, Chris, malato in fase terminale, e Lee, suo storico compagno di missioni, inviati dal loro superiore MJ sull'Isola di Pasqua. Oltre al film (bello e convincente) c'è anche la prestazione magistrale di John Malkovich, indicato da piu' parti come uno dei protagonisti assoluti della Mostra (possibile Coppa Volpi maschile?), con una prova sospesa tra commedia nera, malinconia e tragedia politica.
Il film di chiusura, Dio ride di Giovanni Veronesi
La giornalista Denise Negri di Sky TG24 racconta il film di chiusura della Mostra del Cinema di Venezia 2026, Dio ride di Giovanni Veronesi e con Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando.
Le scollature e gli spacchi sul red carpet
Sotto i riflettori della Mostra del Cinema di Venezia la seduzione va sempre di moda, e anche nell'attuale edizione le star sono state attente a studiare con i propri stylist look eleganti in grado di esaltare la propria femminilità. Ecco gli abiti più coraggiosi sul red carpet, con scollature e spacchi spesso vertiginosi che hanno catturato l'attenzione di fotografi e pubblico.
Mostra Cinema Venezia 2026, le scollature e gli spacchi sul red carpetVai al contenuto
Pagelle del red carpet, da Barbara Ronchi a Adriano Giannini
L'11 settembre 2026, alla vigilia della consegna dei premi, ultime sfilate pomeridiane e serali per i protagonisti delle pellicole in gara e non. Pierfrancesco Favino e il cast del film Dio Ride di Giovanni Veronesi hanno aperto nel pomeriggio, insieme ai volti della pellicola Kami Nour di Ali Asgari. Ha sfilato in prima serata anche Adriano Giannini in abito formale, Russell Crowe e Carole Bouquet. I nostri voti.
Mostra Cinema Venezia 2026, voti look red carpet dell'11 settembreVai al contenuto
I premi collaterali, da Giornate degli Autori a Settimana Internazionale della Critica
Tra i premi collaterali ci sono:
- GIORNATE DEGLI AUTORI:
- Director Award: A Veces Me Entra Tristeza, Otras Veces Rebelión di María Aparicio
- Premio del Pubblico: Balcanica di Nicola Sorcinelli
- Europa Cinema Venice Label: Une Femme Aujourd’hui di Robert Guediguian
- SETTIMANA INTERNAZIONALE DELLA CRITICA:
- Gran Premio IWONDERFULL per il Miglior film: Prima della guerra di Tommaso Usberti
- Premio del Pubblico: Out Share of Sand di Shalini Adnani
- Premio Luciano Sovena al Miglior produttore: Prima della guerra di Tommaso Usberti
- Premio Mario Serandrei – Hotel Saturnia per il Miglior contributo tecnico: The End of Times di Bibiana Rojas Gómez e Juan David Cárdenas Maldonado
- Menzione Speciale del Gran Premio IWONDERFULL: The End of Times di Bibiana Rojas Gómez e Juan David Cárdenas Maldonado
- Miglior Cortometraggio: E-I-E-I-O di Noemi Arfuso
- Premio Circolo del Cinema di Verona (al film più innovativo della selezione): Zoom In, Zoom Out di Dong Jie
- PREMIO FINAL CUT VENICE:
- Occupational Hazards di Bassel Gandour
- LEONCINO D'ORO DI AGIS SCUOLA:
- Premio assegnato da una giuria di studenti delle scuole superiori: Mr. Nelson, Did You Kill People? di Shinya Tsukamoto
- Segnalazione di Cinema for Unicef: NAZA di Yuval Abraham e Rachel Szor
- QUEER LION AWARD 2026:
- Ex aequo London di Victor Di Marco e Márcio Picoli e Queer Edward II di Theo Rollason
- PREMIO CINEMASARÀ - CINETECA DI MILANO:
- Look Back di Hirokazu Kore-eda
- SOUNDTRACK STARS AWARD:
- Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, autori La Nina e Alfredo Maddaluno
- Menzione speciale: Inkdi Danny Boyle, autore Daniel Pemberton
- PEUGEOT AWARD:
- · Gregorio Mattiocco per Bratiska
- SORRISO DIVERSO VENEZIA AWARD:
- · Miglior Film Straniero: Un Bon Petit Soldatdi Stéphane Brizé
- · Miglior Film Italiano: Rider di Roan Johnson e Dade
- · Miglior Regia Under 35: NAZA di Yuval Abraham e Rachel Szor
- PREMIO CARLO LIZZANI:
- Balcanica di Nicola Sorcinelli
- PREMIO FONDAZIONE MIMMO ROTELLA:
- Andrea Pallaoro per The Echo Chamber
- PREMIO RB CASTING:
- Emanuele Maria Di Stefano per La città dei vivi di Edoardo Gabbriellini
Proiezioni Speciali, Il desiderio di essere inutile - Hugo a Venezia di Stefano Knuchel
Per le Proiezioni Speciali c’è il film Il desiderio di essere inutiledi Stefano Knuchel.
Un viaggio tra Venezia, l’Oceano Pacifico e la Svizzera ripercorre la vita di Hugo Pratt come un percorso iniziatico plasmato dalla memoria, dal mito e dall’acqua. O forse quella vita era un sogno di Corto Maltese? Attraversando lagune, oceani e paesaggi interiori, il film esplora la narrazione come pratica di attraversamento tra mondi visibili e invisibili.
Fuori Concorso - Fiction, il film di chiusura è Dio Ride di Giovanni Veronesi e con Pierfrancesco Favino
Il film di chiusura Fuori Concorso – Fiction sarà Dio ridedi Giovanni Veronesi e con Pierfrancesco Favino, Silvio Orlando, Alma Noce, Paolo Rossi e Carlo Cecchi.
Nel cuore del Seicento c’è un uomo che parla di Dio come nessuno ha mai fatto: è frate Leopoldo da Casamacchia. Mentre la Chiesa predica in latino, fra Leopoldo racconta il Vangelo con una gioia contagiosa che genera sollievo e speranza. Parla di un Dio vicino agli uomini, capace di ridere insieme a loro. Il suo messaggio si diffonde conquistando il cuore di migliaia di persone che iniziano a seguirlo ovunque, mentre le chiese si svuotano.
Dio ride”, Favino: “Un ruolo che resterà nella mia memoria”Vai al contenuto
Mostra del Cinema di Venezia 2026, oggi la cerimonia di chiusura e la proclamazione dei vincitori
Oggi, sabato 12 settembre 2026 alle ore 19 nella Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido, si svolgerà la cerimonia di premiazione della 83ª edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, condotta da Greta Scarano e da Nicolas Maupas e con Francesca Michielin come protagonista musicale. La Giuria Internazionale del Concorso, presieduta da Maggie Gyllenhaal, consegnerà il Leone d’Oro al Miglior film. Alle ore 17.15 inizierà il red carpet.
©Getty
Mostra Cinema Venezia 2026, voti look red carpet dell'11 settembre
Ultime sfilate pomeridiane e serali per i protagonisti delle pellicole in gara e non, alla vigilia della consegna dei premi. Pierfrancesco Favino e il cast di 'Dio Ride' aprono nel pomeriggio, insieme ai volti di Kami Nour di Ali Asgari. Sfila in prima serata Adriano Giannini con l'abito formale. Attesi Russell Crowe, Carole Bouquet. I nostri voti ai maggiori momenti di stile della decima giornata della kermesse A cura di Vittoria Romagnuolo