È stato annunciato per ultimo, più di un mese dopo tutti gli altri, ed è stato presentato verso la fine della Mostra del Cinema di Venezia 2026. Ma la sua proiezione, e soprattutto il record di sempre di 25 minuti di applausi e standing ovation, ha mandato all'aria qualsiasi previsione iniziale. Il documentario Naza di Yuval Abraham e Rachel Szor è lanciato verso il Leone d'Oro dell'83ª edizione.

Leone tutt'altro che garantito, se si considera che lo scorso anno, le stesse considerazioni erano state fatte per il film The Voice of Hind Rajab di Kaouther Ben Hania, che trattava anch'esso della guerra in Palestina e aveva infranto l'allora record di applausi (22 minuti in quella occasione). Eppure, si era "fermato" al Leone d'Argento - Gran Premio della Giuria.

Per Naza, però, potrebbe esserci un epilogo differente. Non si tratta di un film infatti, ma di un docuflm prodotto dal quotidiano britannico The Guardian e girato di notte sui tetti di Tel Aviv. Sullo schermo compaiono le testimonianze anonime di 24 tra soldati e uomini dell'intelligence israeliana che illustrano nel dettaglio i sistemi e le tecniche utilizzate per la guerra a Gaza e per la gestione delle vittime civili nelle operazioni militari.

In corsa per il Leone d'Oro di sicuro c'è anche un altro titolo, favorito fin dagli inizi, il film Wild Horse Nine di Martin McDonagh, ambientato nel Cile del 1973, alla vigilia del golpe contro Salvador Allende, che racconta la storia di due agenti della Cia, Chris, malato in fase terminale, e Lee, suo storico compagno di missioni, inviati dal loro superiore MJ sull'Isola di Pasqua. Oltre al film (bello e convincente) c'è anche la prestazione magistrale di John Malkovich, indicato da piu' parti come uno dei protagonisti assoluti della Mostra (possibile Coppa Volpi maschile?), con una prova sospesa tra commedia nera, malinconia e tragedia politica.