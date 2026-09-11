Un po' di luce, la recensione del film di Ali Asgari a Venezia 83

Arash (Misagh Zareh, il volto de Il seme del fico sacro) è un medico di Teheran. Lo hanno arrestato, gli hanno chiuso l'ambulatorio, gli hanno proibito di esercitare. In un Paese che gli ha sottratto la vocazione, e con essa il futuro, decide di togliersi la vita. Prima, però, si concede un ultimo giro di congedi: va a trovare il fratello, le due sorelle (Sadaf Asgari e Forouzan Jamshidnejad) e la madre, per prepararli in silenzio a ciò che ha in mente di fare.

Non c'è, in questa lunga giornata, alcuna concessione al patetico. Arash non chiede compassione e men che meno prediche. Eppure sarà proprio la compassione dei suoi, l'ostinato affetto di chi gli sta accanto senza fare domande, a incrinare la sua decisione stoica. Perché Un po' di luce, come recita il titolo, non è un film sul buio, ma su ciò che il buio riesce comunque a bucare.