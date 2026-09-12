Tra i suoi ultimi film Bucking Fastard di Werner Herzog, in concorso a Venezia, e Bad Lieutenant: Tokyo di Takashi Miike, in anteprima a Toronto il 14 settembre Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

È morto a 77 anni Jeremy Thomas, uno dei produttori indipendenti più stimati dell'industria cinematografica mondiale. Thomas aveva alle spalle una carriera lunga più di mezzo secolo e aveva prodotto recentemente Bucking Fastard (LA RECENSIONE), il film Werner Herzog in concorso all'83esima Mostra del Cinema di Venezia. Tra due giorni, invece, sarà mostrato a Toronto in anteprima mondiale Bad Lieutenant: Tokyo, sua ultima collaborazione col regista giapponese Takashi Miike. La carriera di Thomas è stata coronata da riconoscimenti come l'Oscar per il miglior film vinto nel 1988 con L'Ultimo Imperatore di Bernardo Bertolucci.

Gli esordi Secondo il suo team, scrive Variety, Thomas si è spento serenamente nella sua residenza di campagna nell'Oxfordshire nella tarda serata di venerdì 11 settembre, circondato dalla famiglia e dagli affetti più cari. Nato a Londra nel 1949, Jeremy Thomas ha iniziato a lavorare nel settore subito dopo aver lasciato la scuola, collaborando al montaggio di film come The Harder They Come e Family Life, per poi arrivare a curare il montaggio del cortometraggio televisivo di Ken Loach del 1973 A Misfortune.

Le collaborazioni Nel corso della sua carriera ha fondato la Recorded Picture Company e successivamente la Hanway Films, contribuendo a realizzare oltre 80 film, sostenendo sia il cinema internazionale sia quello d'autore. Nella sua vasta carriera, oltre a lavorare con Bertolucci, Jeremy Thomas ha prodotto anche l'opera prima di Jonathan Glazer Sexy Beast, Crash di David Cronenberg, A Dangerous Method di Christopher Hampton e Furyo (Merry Christmas Mr. Lawrence) di Nagisa Oshima. Tra gli altri registi con cui ha collaborato - spesso su più progetti - ci sono Jim Jarmusch, Stephen Frears, Julien Temple, Takashi Miike, Matteo Garrone, Werner Herzog, Terry Gilliam, Richard Linklater, Karel Reisz, Phillip Noyce, David Mackenzie, Jerzy Skolimowski, Ben Wheatley e Wim Wenders.