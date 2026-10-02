Puff Daddy è stato messo di nuovo in isolamento

NBC News aveva rivelato che il magnate della musica, condannato nel 2025 a 50 mesi di carcere per due capi d’accusa di trasporto a scopo di prostituzione, utilizzava un cellulare di contrabbando per navigare su Instagram, teneva una scorta privata di liquori pregiati e aveva accesso a un tablet modificato per guardare un documentario Netflix su di lui
Puff Daddy, 56 anni, sarebbe stato nuovamente trasferito in un’unità di isolamento dopo che NBC News aveva rivelato che il magnate della musica, condannato nel 2025 a 50 mesi di carcere per due capi d’accusa di trasporto a scopo di prostituzione, utilizzava un cellulare di contrabbando per navigare su Instagram, teneva una scorta privata di liquori pregiati e aveva accesso a un tablet modificato per guardare un documentario Netflix su di lui. Come riportano NBC e TMZ, il rapper sarebbe stato messo in isolamento dopo la diffusione di un video nel quale avrebbe usato un cellulare all’interno della prigione di Fort Dix, nel New Jersey. Dopo l'episodio della rissa con un altro detenuto, avvenuta nel luglio 2026, si tratterebbe della seconda volta nella quale Sean Combs viene messo in isolamento. La sua data di rilascio è stata recentemente anticipata a gennaio 2028, ma al momento non è chiaro se la presunta violazione potrebbe comportare un ulteriore rinvio del suo ritorno a casa.
I "COMFORT" IN CARCERE
Il portavoce di Puff Daddy ha definito la copertura mediatica del periodo trascorso in carcere dal suo cliente una sensazionalizzazione della "normale vita carceraria. Ha aggiunto: “L'unica vera notizia è che Sean continua a scontare la sua pena in attesa della decisione del tribunale sul suo appello”. Secondo NBC News, Sean Combs si sarebbe garantito un soggiorno relativamente agiato nel penitenziario federale a bassa sicurezza. L'ex miliardario avrebbe infatti elargito migliaia di dollari ai compagni di cella in cambio di favori, come la preparazione di pasti gourmet e la pulizia di docce e servizi igienici prima del loro utilizzo. "È un miliardario. La gente lo ammira profondamente", aveva dichiarato una fonte all'emittente. "Il denaro è potere, soprattutto dietro le sbarre". Il rapper si sarebbe inoltre procurato materiale di contrabbando. Secondo alcune fonti, sarebbe stato in possesso di una scorta di liquore Hennessy, avrebbe acquistato pillole di un antidepressivo che migliora l'umore, avrebbe guardato su un tablet la docuserie Netflix su di lui prodotta da 50 Cent e avrebbe usato un cellulare che usa per scrollare i post su Instagram e visualizzare foto di nudo di un’ex fidanzata. La rivista Rolling Stone, che ha esaminato il presunto account Instagram di Puff Daddy, ha verificato che la pagina segue i figli di Combs, amici di famiglia di lunga data che non sono personaggi pubblici e donne che hanno avuto con lui legami sentimentali. Recentemente, l'account ha anche ripubblicato video sull'ex fidanzata di Combs, Yung Miami, su 50 Cent e sull'ex artista della Bad Boy, Mase. In ogni caso, nel carcere di Fort Dix, nel New Jersey, si sono verificati problemi di contrabbando. Nel settembre 2026, cinque persone, compresi un agente penitenziario in servizio e un ex agente della prigione, sono state accusate di cospirazione per aver fornito materiale di contrabbando all’interno della struttura. Tra maggio 2025 e maggio 2026, gli imputati sono stati accusati di aver introdotto clandestinamente a Fort Dix coltelli, marijuana, tabacco, telefoni cellulari, sigarette elettroniche, caricabatterie per cellulari, kit di attrezzi e un kit per tatuaggi, per un totale di oltre 100.000 dollari.
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