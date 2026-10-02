Puff Daddy è stato messo di nuovo in isolamento

I "COMFORT" IN CARCERE

Il portavoce di Puff Daddy ha definito la copertura mediatica del periodo trascorso in carcere dal suo cliente una sensazionalizzazione della "normale vita carceraria. Ha aggiunto: “L'unica vera notizia è che Sean continua a scontare la sua pena in attesa della decisione del tribunale sul suo appello”. Secondo NBC News, Sean Combs si sarebbe garantito un soggiorno relativamente agiato nel penitenziario federale a bassa sicurezza. L'ex miliardario avrebbe infatti elargito migliaia di dollari ai compagni di cella in cambio di favori, come la preparazione di pasti gourmet e la pulizia di docce e servizi igienici prima del loro utilizzo. "È un miliardario. La gente lo ammira profondamente", aveva dichiarato una fonte all'emittente. "Il denaro è potere, soprattutto dietro le sbarre". Il rapper si sarebbe inoltre procurato materiale di contrabbando. Secondo alcune fonti, sarebbe stato in possesso di una scorta di liquore Hennessy, avrebbe acquistato pillole di un antidepressivo che migliora l'umore, avrebbe guardato su un tablet la docuserie Netflix su di lui prodotta da 50 Cent e avrebbe usato un cellulare che usa per scrollare i post su Instagram e visualizzare foto di nudo di un’ex fidanzata. La rivista Rolling Stone, che ha esaminato il presunto account Instagram di Puff Daddy, ha verificato che la pagina segue i figli di Combs, amici di famiglia di lunga data che non sono personaggi pubblici e donne che hanno avuto con lui legami sentimentali. Recentemente, l'account ha anche ripubblicato video sull'ex fidanzata di Combs, Yung Miami, su 50 Cent e sull'ex artista della Bad Boy, Mase. In ogni caso, nel carcere di Fort Dix, nel New Jersey, si sono verificati problemi di contrabbando. Nel settembre 2026, cinque persone, compresi un agente penitenziario in servizio e un ex agente della prigione, sono state accusate di cospirazione per aver fornito materiale di contrabbando all’interno della struttura. Tra maggio 2025 e maggio 2026, gli imputati sono stati accusati di aver introdotto clandestinamente a Fort Dix coltelli, marijuana, tabacco, telefoni cellulari, sigarette elettroniche, caricabatterie per cellulari, kit di attrezzi e un kit per tatuaggi, per un totale di oltre 100.000 dollari.