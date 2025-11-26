Sean Combs: The Reckoning, serie tv Netflix di 50 Cent su Puff Daddy

Debutterà il 2 dicembre. Lo scorso ottobre il rapper e produttore musicale è stato condannato per due capi di imputazione per trasporto finalizzato alla prostituzione. Potrebbe essere rilasciato di prigione nel 2028

La docuserie Sean Combs: The Reckoning di 50 Cent su Puff Daddy debutterà il 2 dicembre su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). “Non puoi continuare a fare del male alla gente senza che succeda mai niente”, dice l’attore e conduttore Mark Curry nel teaser. “È solo questione di tempo”. Il rapper 50 Cent, nome d’arte di Curtis Jackson, e il rapper e produttore musicale Puff Daddy, nome d’arte di Sean Combs, sono rivali da tempo. Il primo ha schernito sui social media il secondo durante il processo penale a suo carico, che ha sancito una condanna a quattro anni e due mesi di reclusione e il pagamento di una multa di 500 mila dollari dopo il riconoscimento della colpevolezza per due capi di imputazione per trasporto finalizzato alla prostituzione, cioè per aver organizzato e agevolato il trasferimento di sex worker per farli partecipare ai festini a base di sesso e droga chiamati freak-offs. Il fondatore della Bad Boy Records è invece stato assolto da altre tre accuse più gravi, rispettivamente una per tratta di esseri umani a scopo sessuale e due per associazione a delinquere (cioè come presunto capo di un’organizzazione criminale per lo sfruttamento sessuale). Puff Daddy potrebbe essere rilasciato di prigione l’8 maggio 2028.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Strong Black Lead (@strongblacklead) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

L'IMPERO DORATO E IL MONDO SOTTERRANEO DI PUFF DADDY Composta da quattro episodi della durata di un’ora ciascuno, la serie tv Sean Combs: The Reckoning diretta da Alexandria Stapleton “è un’analisi sconcertante del magnate dei media, leggenda della musica e criminale condannato”, recita la sinossi ufficiale. “Nato con un’insaziabile voglia di celebrità e un talento per individuare talenti, Combs ha avuto una rapida ascesa nell’industria musicale con la Bad Boy Entertainment ed è stato fondamentale nel portare l’hip-hop al grande pubblico e nel lanciare le carriere di decine di artisti che hanno segnato una generazione come The Notorious B.I.G., Mary J. Blige, Jodeci e Danity Kane. Ma lungo il cammino, e come raccontato dai suoi ex soci, amici d’infanzia, artisti e dipendenti, qualcosa di più oscuro ha iniziato a colorare le sue ambizioni. Attraverso materiali esplosivi e inediti, tra cui interviste esclusive con coloro che in passato sono stati nella sua orbita, questo documentario racconta la storia di un uomo potente e intraprendente e dell’impero dorato che ha costruito, e del mondo sotterraneo che si celava appena sotto la sua superficie”. I produttori esecutivi sono Curtis Jackson alias 50 Cent, Stacy Scripter, David Karabinas, Ariel Brozell e Brad Bernstein. Approfondimento Sean "Diddy" Combs condannato a 4 anni di prigione: "Mi pento"