Puff Daddy una volta libero vuole fare un concerto al Madison Square

Condannato per trasporto a fini di prostituzione, Diddy vuole tornare sul palco del Madison Square Garden. Il suo avvocato: “Vuole riconnettersi con chi ama”.

L'avvocato Marc Agnifilo ha dichiarato in un’intervista a CBS Mornings che Sean “Diddy” Combs, dopo la vicenda giudiziaria, aspira a salire nuovamente sul palco del Madison Square Garden. "È intenzionato a farlo. E io ci sarò", ha affermato Agnifilo con una punta di determinazione. Quando Jericka Duncan ha chiesto cosa intenda fare lì, il legale ha risposto: “Suppongo salire sul palco”.

Priorità personali: famiglia, madre e consapevolezza Agnifilo ha sottolineato che Combs desidera ricostruire un rapporto presente e affettuoso con i suoi sette figli e prendersi cura della madre. “Vuole riavvicinarsi a chi gli vuole bene e che gli manca”, ha detto, evidenziando che, dopo la detenzione, la priorità è ristabilire legami personali sfuggiti.