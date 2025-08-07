Puff Daddy una volta libero vuole fare un concerto al Madison Square

Condannato per trasporto a fini di prostituzione, Diddy vuole tornare sul palco del Madison Square Garden. Il suo avvocato: “Vuole riconnettersi con chi ama”.
L'avvocato Marc Agnifilo ha dichiarato in un’intervista a CBS Mornings che Sean “Diddy” Combs, dopo la vicenda giudiziaria, aspira a salire nuovamente sul palco del Madison Square Garden. "È intenzionato a farlo. E io ci sarò", ha affermato Agnifilo con una punta di determinazione. Quando Jericka Duncan ha chiesto cosa intenda fare lì, il legale ha risposto: “Suppongo salire sul palco”.
Priorità personali: famiglia, madre e consapevolezza
Agnifilo ha sottolineato che Combs desidera ricostruire un rapporto presente e affettuoso con i suoi sette figli e prendersi cura della madre. “Vuole riavvicinarsi a chi gli vuole bene e che gli manca”, ha detto, evidenziando che, dopo la detenzione, la priorità è ristabilire legami personali sfuggiti.
Cosa è accaduto
Il processo terminato il 2 luglio 2025 ha visto Diddy assolto dai capi più gravi—traffico sessuale e racket—ma condannato per due capi di imputazione relativi al trasporto con finalità di prostituzione, secondo il Mann Act. Il giudice ha negato la richiesta di libertà provvisoria, ritenendo inadeguate le garanzie offerte, e la sentenza è attesa per il 3 ottobre 2025. Il team legale ha anche esplorato la possibilità di un pardon presidenziale, contattando l’amministrazione Trump. Tuttavia, l’ex Presidente si è detto riluttante, citando commenti ostili di Diddy durante la campagna elettorale, nonostante un precedente rapporto amichevole. Sean “Diddy” Combs si trova ad affrontare un momento cruciale: una sentenza penale imminente e una reputazione messa in discussione da accuse e condanne. Il suo desiderio di tornare al Madison Square Garden, insieme alla volontà di riparare legami familiari, rappresentano, secondo i suoi avvocati, passi simbolici verso una nuova normalità.